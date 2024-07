Acepta doce años de cárcel tras tirotear a su expareja en O Grove (Pontevedra) en 2018

Pontevedra, 24 jul (EFE).- José Antonio P.F., el hombre acusado de disparar a su exmujer en diciembre de 2018 y atrincherarse en su casa de O Grove (Pontevedra), en la que luego se pegó dos tiros, ha aceptado este miércoles ser condenado a casi doce años de prisión.

El acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía y con la acusación particular ha provocado que no se haya retomado el juicio en su contra después de que en la primera sesión, celebrada la semana pasada, hubiese asegurado ante el tribunal no recordar nada de lo sucedido el día de los hechos.

Según recoge este pacto, la Audiencia de Pontevedra le impondrá dos años de prisión por el delito de maltrato, nueve meses por el quebrantamiento de condena, ocho años por el delito de asesinato con alevosía en grado de tentativa y un año por la tenencia ilícita de armas.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación particular y la defensa de osé Antonio P.F. ven "suficiente" que el acusado entregue a la víctima la propiedad del piso de O Grove en el que la mujer reside con su hija y en el que sucedieron los hechos.

El tribunal deberá determinar esta cuestión, ya que la Fiscalía mantiene que tiene que indemnizar a la mujer con unos 100.000 euros por los días de curación que necesitó la víctima, las secuelas físicas que arrastra, el perjuicio estético de las heridas y el daño moral causado. EFE

