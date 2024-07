Una pareja acepta 6 meses de prisión por insultar a la novia de su hija por su orientación sexual: "Es enfermedad"

Una pareja ha aceptado cumplir seis meses de prisión por insultar a la novia de su hija, menor de edad, por su orientación sexual: "Lo tuyo es una enfermedad", le llegaron a espetar. Inicialmente, el ministerio fiscal pedía la pareja una pena de un año y ocho meses de prisión por un delito de odio para cada uno de los progenitores; no obstante, finalmente se ha llegado a un acuerdo antes de arrancar la vista en la sección cuarta de la Audiencia de Valencia por el que se ha rebajado la pena a los seis meses por el mismo delito. También pagarán una multa, según el pacto alcanzado entre la defensa y el fiscal Héctor Melero. Según se desprende de la calificación del ministerio público, la pareja, padres de una menor de edad, se dirigió con expresiones ofensivas relacionadas con la homosexualidad a la novia de su hija, también menor. La víctima comenzó una relación sentimental con la hija de los procesados, lo que no agradó a éstos que, según la Fiscalía, consideraban que su hija no debía tener relaciones con mujeres sino con hombres. La Fiscalía mantiene que mientras duró la relación, los padres se dirigieron a la perjudicada movidos por la animadversión a su orientación sexual con expresiones como "guarra, zorra, lesbiana de mierda, no te acerques a mi hija, lo tuyo es una enfermedad y se la estás pegando a mi hija". Los incidentes se repitieron durante el verano de 2021, cuando el matrimonio se encontraba con la víctima por la calle o a la salida del instituto, en un municipio de la comarca de la Safor en el que todos residían. En octubre del mismo año, los acusados acudieron al recinto ferial donde se encontraba su hija y la víctima junto a otras amigas, y se dirigieron a ésta de forma muy alterada y agresiva con insultos y un lenguaje no verbal muy violento que asustó a las menores, hasta que intervinieron los guardias de seguridad del recinto.

