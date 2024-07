Un estudio revela que el cerebro se divide para procesar información cognitiva y motora

Sevilla, 23 jul (EFE).- Un estudio de las universidades Pablo de Olavide de Sevilla y la Autónoma de Barcelona ha revelado cómo diferentes áreas del cerebro se especializan en tareas cognitivas (mentales) o motoras (de movimiento), de modo que la actividad cerebral se divide en función de lo que precise en cada acción.

En un comunicado, la universidad Pablo de Olavide ha concretado que la investigación ha proporcionado una comprensión más profunda de cómo el cerebro organiza y ejecuta diferentes tipos de actividades, con equipos científicos que emplearon tareas experimentales del tipo GO/noGO (IR/noIR) en ratas de laboratorio.

Todo ello permitió evaluar tanto los procesos de toma de decisiones como la capacidad de suprimir una acción específica según el contexto, así como separar actividades puramente cognitivas (que no implican movimiento alguno) de otras que suponen la resolución de un problema junto con la realización de los comportamientos necesarios para su implementación.

Con el objetivo de registrar la actividad eléctrica del cerebro en respuesta a determinados estímulos, las ratas tenían que diferenciar entre dos estímulos visuales (GO y noGo) -acción o no acción- mostrados en la pantalla de una tablet, de modo que si el estímulo era GO, las ratas debían tocar la pantalla para recibir una recompensa en forma de pequeñas bolitas de comida, pero si era noGO no debían tocar la pantalla.

Así, pudieron registrar y analizar los potenciales eléctricos registrados en diversas estructuras corticales y subcorticales cerebrales cuando los estímulos visuales se mostraban en la pantalla táctil y durante las actividades posteriores.

Para medir la actividad cerebral durante esta tarea, se implantaron electrodos en diferentes partes del cerebro de las ratas, controlando distintas estructuras cerebrales relacionas bien con funciones de tipo cognitivo o mental o bien con ejecutivas y comportamentales.

Los análisis de frecuencia de los electroencefalogramas registrados demostraron que una zona del cerebro, la corteza prelímbica, participa selectivamente en el procesamiento cognitivo y motivacional de la tarea de aprendizaje, pero no en la ejecución de conductas dirigidas a la obtención de la recompensa.

Además, las otras estructuras registradas presentaron tendencias específicas a involucrarse en estos dos tipos de actividad cerebral en respuesta a la presentación de estímulos GO o noGO.

Los resultados obtenidos permiten determinar con precisión cómo distintos circuitos cerebrales son capaces de elaborar funciones puramente cognitivas o mentales, frente a otras que implican la ejecución de tareas motoras.

El estudio ha sido publicado en la revista Cerebral Cortex por Agnès Gruart y José M. Delgado García, investigadores de la División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con el grupo Neuro-Com (doctores Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín Pascual) de la Universidad Autónoma de Barcelona. EFE

