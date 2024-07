Rufián, tras rechazar Junts los objetivos de déficit: "Estamos más cerca que ayer de una moción de censura de Feijóo"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado que la decisión de Junts de tumbar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública acerca la posibilidad de una moción de censura del PP al Gobierno, apoyada por la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont. "Creo que estamos más cerca que ayer de una moción de censura de Alberto Núñez Feijóo, votada por Junts. Creo que es poco opinable tanto por la dinámica que vemos de votos de Junts como por la derecha española. Es absolutamente legítimo, pero creo que puede llegar a pasar. Yo lo digo hace tiempo", ha lanzado en declaraciones a los medios en la Cámara Baja. Rufián ha vuelto a sostener que el líder del PP no pactó con Junts su intento de investidura porque en ese momento no podía hacerlo, pero que los acuerdos entre populares y la formación catalana acabarán pasando. LAS DERECHAS ES ESTÁN VOTANDO ENTRE ELLAS Cuestionado sobre si sospecha que la posición de los postconvergentes tiene que ver con la reunión de mañana entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo catalán en funciones, Pere Aragonès, ha respondido que no lo relaciona. "En los últimos días las derechas están votando entre ellas", se ha limitado a comentar. No obstante, sí ha vinculado el voto en contra de Junts a la senda de estabilidad presupuestaria con su rechazo a la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto obligatorio entre comunidades de menores migrantes. En este sentido, ha avisado de que Junts está "dando la espalda al legado" de la "parte más social del pujolismo", una "mala cosa" para todo el mundo, y por ello ha apelado a dirigentes de este partido como Jordi Turrul, Josep Rull o Xavier Trías, quienes, según ha deslizado, quizás no compartan algunos discursos que se están escuchando desde su bancada en el Congreso.

Compartir nota: Guardar Nuevo