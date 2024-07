PP pide a Pradales que exija a Sánchez convocar la Conferencia de Presidentes para abordar la "emergencia migratoria"

La secretaria general del PP vasco, Esther Martínez, ha reclamado este martes al Lehendakari, Imanol Pradales, que exija al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos para "abordar la situación de emergencia migratoria que estamos viviendo en el conjunto de España". En un comunicado, Martínez ha advertido a Pradales que "no puede ponerse de perfil ante un asunto de esta gravedad" y ha añadido que, de Sánchez, "que tiene la obligación legal de convocar esta Conferencia cada seis meses, y lleva dos años sin hacerlo, nada podemos esperar dada su acreditada vocación para no dar explicaciones de nada a nadie". La secretaria general de los populares vascos ha advertido, además, que "la actitud seguidista del PNV a las políticas de Sánchez ni nos han ido bien hasta el momento a los vascos, ni lo harán en el futuro". Por eso, ha subrayado, el Lehendakari "tiene que ir un paso por delante y solicitar la convocatoria de dicha Conferencia dado que la política de migración debe ser un asunto que abordar de manera integral, con soluciones a largo plazo y con la implicación también la Unión Europea". "No caben 17 soluciones territoriales, y ello se debe abordar en una Conferencia de Presidentes Autonómicos", ha insistido. A su juicio, Pradales "sigue la inercia de Sánchez, y este no es una cuestión que se pueda dejar en manos de un gobierno desconcertado que solo sabe poner deberes a las comunidades autónomas sin aportar soluciones, ni recursos, ni solidaridad". Para la secretaria general del PP vasco todo esto "no es un asunto de territorios, estamos hablando de garantizar derechos a miles de niños a quienes no se les puede atender con los únicos recursos de las Islas Canarias". Por ello, ha exigido a Pradales que, "en el cumplimiento de sus obligaciones, solicite de manera inmediata a Sánchez la convocatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos". "Cada día que pasa es tiempo perdido y no hay tiempo que perder para solucionar la política migratoria en nuestro país", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo