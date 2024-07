Junts desvincula su 'no' a los objetivos de estabilidad de la reunión que mantendrán mañana Sánchez y Aragonès

El diputado de Junts Josep Cruset ha desvinculado el voto en contra de su formación a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de la reunión que tendrá lugar este miércoles entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, de ERC, para firmar el convenio de traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a Cataluña. "El posicionamiento de Junts responde a cuestiones fundamentales del trabajo diario de sus siete diputados, del trabajo en beneficio de Cataluña y, por lo tanto, no queda supeditada a cuestiones adicionales se puedan producir a última hora", ha sentenciado este martes al ser preguntado por si esa reunión ha tenido algo que ver en su rechazado a unos objetivos de estabilidad que son la antesala de los Presupuestos para 2025. Además de propiciar la caída de la senda de estabilidad, Junts va a votar en contra de la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería, contribuyendo así tumbarla junto a Vox y PP. Por eso se ha preguntado a los de Carles Puigdemont si se puede hablar de que la legislatura está en crisis. Pero Cruset ha respondido con una negativa e incidiendo en que Junts ha actuado como siempre y que no se puede esperar su apoyo "a cambio de nada". "El voto favorable de Junts siempre es a cambio de cuestiones relacionadas con el bienestar de los ciudadanos de Cataluña", ha dicho, recalcando que esto no se cumple ni con el 'techo de gasto' propuesto por el Ejecutivo ni con la reforma de la Ley de Extranjería.

Compartir nota: Guardar Nuevo