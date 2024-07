Consejera sobre el cese de la directora del Instituto de la Mujer: "C-LM no había contratado por sus empresas"

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha señalado este martes que la Administración regional no suscribió ningún contrato con las empresas de la recientemente cesada directora del Instituto de la Mujer, Isabel García. "El Gobierno de Castilla-La Mancha no había contratado con ninguna de estas empresas", ha afirmado Simón que ha reconocido también desconocer "si algún ayuntamiento de Castilla-La Mancha ha contratado con la empresa o con las empresas que tenía la directora del Instituto". Así lo ha manifestado ante preguntas de los medios de comunicación durante la rueda de prensa concedida en el Palacio de Fuensalida para tratar los temas de su competencia tratados en el Consejo de Gobierno. La consejera ha advertido de que "hay que ver también cuál es la certeza" sobre las informaciones relacionadas con el caso, aunque ha manifestado que confía "en el criterio de la ministra y del Gobierno". "Se han pedido las explicaciones pertinentes, entiendo que no han sido suficientes porque hoy mismo ha producido un cese", ha planteado Simón, reiterando la prudencia respecto a la información sobre el caso. "Cuando se está dentro del ámbito público hay que tener claro que la proyección que damos, que nuestras actitudes, nuestros actos, tienen que ser muy muy cuidadosos porque estamos gestionando lo de todos y todas", ha añadido.

