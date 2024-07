Madrid pide al delegado de Gobierno que se centre en controlar la inmigración en Barajas o el repunte de reyertas

El consejero de Medio Ambiente e Interior de la Comunidad de Madrid, ha pedido este lunes al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y al Ejecutivo central en general, que se centren en solucionar problemas reales, como la llegada masiva de inmigrantes al aeropuerto de Barajas o el repunte de reyertas con armas en las calles de la región. En respuesta a preguntas de los periodistas tras la presentación esta mañana de un estudio sobre sostenibilidad en locales de ocio nocturno, Novillo ha señalado que la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila, está "muy preocupada porque efectivamente se está dispensando un trato a esos inmigrantes que llegan a Barajas que no es el adecuado, incluso hace pocas fechas vimos como la propia Cruz Roja tuvo que desistir porque eran condiciones inhumanas en las que tenían que prestar el servicio". "Eso continúa sucediendo y lo que le estamos pidiendo al Gobierno, al Ministerio del Interior y también a la Delegación de Gobierno es que ejerzan su función, que tengan control sobre esa llegada masiva a Barajas y que aquellos que lleguen pues sean capaces de atenderles en las mejores condiciones. Simplemente, que hagan su trabajo y dejen de fijarse en el trabajo de los demás", ha manifestado. Sobre la solicitud de Martín de que la Comunidad renueve la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR), que ve "obsoleta", Novillo ha criticado que el delegado del Gobierno "no hace más que pedir, pero lo que no hace es trabajar en lo que realmente es su cometido, que es la seguridad de las calles de Madrid". "Eso es en lo que se tiene que centrar y bastante tarea tiene por delante. Por desgracia estamos viendo cómo últimamente está volviendo a ver incidentes con armas blancas en nuestras calles; como tenemos problemas como la propia ocupación. No sé por qué el delegado del Gobierno no toma cartas en este asunto también para apoyar a todos los que son perjudicados por este problema, que es un problema fundamental de seguridad", ha indicado. Por ello, el titular regional de Interior cree sinceramente que lo que tiene que hacer el representante del Gobierno central en Madrid es "trabajar por la seguridad de los madrileños y apoyarse en que la Comunidad de Madrid tiene una buena legislación, que seguimos avanzando en mejorarla", en relación a la LEPAR.

Compartir nota: Guardar Nuevo