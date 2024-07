El PSOE cree que ERC expresa una posición de máximos pero siguen negociando y confía en un acuerdo para investir a Illa

La portavoz del PSOE, Esther Peña, considera que ERC está expresando una posición maximalista respecto a la negociación para la gobernabilidad en Cataluña, pero señala que las conversaciones continúan y hay tiempo para llegar a un acuerdo para la investidura de Salvador Illa. Peña ha sido cuestionada por el estado de la negociación, después de que la plana mayor de ERC, avisase al PSC de que habrá repetición electoral si no aceptan la soberanía fiscal para Cataluña, una condición que el Gobierno rechaza. "Los maximalismos normalmente es lo que se ve. La discreción en los papeles, la seriedad, es lo que se lleva en las reuniones que se están realizando durante estas últimas semanas. Estamos en tiempo y en forma", ha indicado Peña en declaraciones a Antena3, recogidas por Europa Press. Además, ha afirmado en el PSOE están "muy confiados, muy optimistas y muy esperanzados" de que la ciudadanía catalana "tendrá lo que quiso", que a su juicio es "pasar página" y que Illa sea el líder de la "nueva Cataluña" en su relación con España "y con el resto del mundo", según ha expresado. En la misma línea ha afirmado que no tiene "ninguna duda" de que será así y ha reiterado que las únicas dos opciones pasan por que Illa sea el nuevo presidente de la Generalitat o que haya una repetición electoral. Peña ha sido cuestionada sobre si habrá repetición electoal, después de que este lunes la secretaria general de ERC, Marta Rovira y el resto del equipo negociador firmase un artículo en el diario 'La Vanguardia' en el que avisan de que se levantarán de la mesa de negociación si no se alcanza un "acuerdo de soberanía fiscal" que permita a Cataluña recaudar, gestionar y liquidar los impuestos. Los dirigentes de ERC, además, rechazan la posibilidad de establecer un consorcio tributario entre la Generalitat y el Estado --una posibilidad que puso encima de la mesa el PSOE-- y lo califican de "operación de maquillaje para que todo quede igual".

Compartir nota: Guardar Nuevo