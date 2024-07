Bildu ve "aproximaciones" con el Gobierno para las medidas de regeneración entre las que incluye la Ley Mordaza

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ve "aproximaciones" con el Ejecutivo de coalición para llevar a cabo medidas de regeneración democrática y aboga por una visión "amplia" que permita dar "solución" a cuestiones como la Ley Mordaza o el 'lawfare' entre otros, porque de lo contrario cree que el "déficit democrático continuará". Así lo ha expresado ante la prensa tras la reunión mantenida junto al portavoz de la formación en el Senado, Gorka Elejabarrieta, con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para avanzar en las medidas de regeneración democrática propuestas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante el Pleno del Congreso el pasado miércoles. A su juicio, la regeneración democrática necesita una "visión amplia y conjunta" para poder abordar todos los ámbitos de la vida política que consideran importantes y ha insistido a los socialistas que esta regeneración no pasa por pactar con el PP. Entre aquellos temas que considera hay que "remover y dar solución", Aizpurua ha incluido entre otros, los medios de comunicación y el problema de las 'fake news', el 'lawfare', la Ley Mordaza o la Ley de Secretos Oficiales, y aunque no ha querido dar detalles y ha abogado por trabajar con "discreción", ha sostenido que de no abordar estas cuestiones el "déficit democrático continuará". Una postura muy similar a la que defendió el pasado miércoles durante su intervención en el Pleno, donde consideró que las medidas propuestas por Sánchez se quedaban "muy cortas" y que eran "insuficientes" si se quiere lograr una regeneración democrática porque ni siquiera "se acercaban ni al mínimo exigible". Aún así, aseguró que "no sonaba mal" lo propuesto, pero consideró que hacían falta "muchas más" medidas de mayor calado y "valentía".

