Sumar alerta a Rodríguez que si no mejora el acceso a la vivienda "reventará todo" y "no será culpa de la ultraderecha"

El diputado de Compromís inscrito en el grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha advertido a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de que hay zonas de España que están cansadas de ser una "colonia turística" y que si no garantiza el derecho a la vivienda "reventará todo y no será culpa de la extrema derecha". Todo ello después de que la titular del Ministerio haya afirmado en Málaga que "si los malagueños no tienen un lugar en el que vivir, ¿quién va a atender a esos turistas? ¿Dónde se van a alojar los camareros que después nos sirven un vino y un espeto?". A través de un mensaje en la red social 'X', Ibáñez ha lanzado que "como Manolito Gafotas en los 90 (en referencia a la serie literaria creada por Elvira Lindo), más de un tercio de la gente no puede irse de vacaciones ni una semana". "En el Mediterráneo estamos cansados de ser una colonia turística. Y si no garantiza el derecho a la vivienda reventará todo y no será culpa de la extrema derecha", ha interpelado el portavoz en materia de Vivienda de Sumar a Rodríguez. Su homólogo en economía dentro del grupo plurinacional, Carlos Martín, también ha aludido a las declaraciones de la ministra y ha destacado que "políticas de vivienda deben asumir la responsabilidad ante los problemas y ser eficaces". De esta forma, ha aludido a la propuesta de Sumar de subir el IVA al 21% para los pisos turísticos en los próximos Presupuestos Generales del Estado, para que "lo rentable sea el alquiler permanente". A su vez, la integrante de la coordinadora interina de Sumar, Elizabeth Duval, también ha afirmado que España "merece mucho más que un modelo de país de sol, playa, chiringuito y servidumbre, que expolia al sur y expulsa a los vecinos y trabajadores". "No quedará nada que conservar, ni siquiera en los parques temáticos de hoy en las ciudades, si todo se hace por y para los turistas", ha apostillado.

