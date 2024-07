Toma posesión el nuevo presidente del Consejo General de la Abogacía

Salvador González Martín ha tomado este viernes posesión como nuevo presidente de la Abogacía Española reclamando un mayor protagonismo social para la abogacía, un protagonismo que debe reforzarse en los juzgados y tribunales y que, al mismo tiempo, vaya más allá del ámbito de la Justicia. "Somos un colectivo indispensable para la convivencia ciudadana, para el buen funcionamiento de la Justicia y del Estado de Derecho, un actor fundamental en el mundo político, en el económico y en el social, y un verdadero generador de riqueza y progreso. Todo esto es la abogacía y por ello nuestra voz tiene que ser oída en todos los ámbitos, generar opinión y contribuir a mejorar la Justicia y las Leyes", ha expuesto en su primer discurso como noveno presidente del Consejo General de la Abogacía. En una ceremonia solemne celebrada en el salón de plenos del Senado, González ha recogido el testigo de la presidenta saliente, Victoria Ortega, y ha mostrado el firme propósito de abrir la abogacía a la sociedad, pero también, y sobre todo, abrir las instituciones colegiales al conjunto de los profesionales. "Instauraremos nuevos modelos de relaciones institucionales y de comunicación más eficaces. Es fundamental que todos los miembros del Consejo y todos los profesionales de la Abogacía de España se sientan incluidos y escuchados. Para ello, promoveré un ambiente de diálogo abierto y constante, donde las ideas y preocupaciones de cada colegio y de cada abogada y abogado sean valoradas y consideradas en nuestras decisiones", ha señalado. Junto con ese esfuerzo por estar más cerca de los profesionales, González Martín, que ganó por mayoría en las elecciones del 28 de junio a las que no se presentó Victoria Ortega, ha anunciado que "la transparencia también será fundamental" en su mandato. Señalada como uno de los ejes en la nueva hoja de ruta del Consejo, el nuevo presidente ha expuesto que la transparencia "no es solo un valor, sino que es una necesidad en una organización como la nuestra". "Nuestro profundo compromiso con la justicia y la ética, en tiempos donde la integridad y la transparencia son más importantes que nunca, nos obliga a ser un ejemplo a seguir para la sociedad", ha incidido. En su intervención, González, que es decano del Colegio de Málaga, ha aludido de forma explícita a los principales retos que afronta la abogacía, como la dignificación del Turno de Oficio, el problema de los mutualistas alternativos y sus pensiones o la reforma procesal y organizativa, entre otros asuntos. "No podemos consentir que el servicio público de justicia gratuita en nuestro país siga descansando, como lo hace hoy, sobre las espaldas de quienes aportamos a esta noble causa nuestros medios, nuestro tiempo y esfuerzo a cambio de, en el mejor de los casos, una paupérrima retribución que se recibe tarde y mal. La dignidad y el respeto que merece la profesión no puede seguir soportándolo", ha señalado en presencia del presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, y del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Junto a ellos, también han estado presentes en la toma de posesión el presidente del Senado y anfitrión del acto, Pedro Rollán; la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido; el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre otras autoridades. DESPEDIDA DE ORTEGA En su despedida, Victoria Ortega ha elogiado el esfuerzo colectivo que ha permitido seguir avanzando a la abogacía española durante sus ocho años de mandato y alcanzar numerosos "logros y proyectos". También hizo un llamamiento a "volver a la palabra, diálogo y cultura del pacto como ejercicio de responsabilidad y de prescripción democrática". "La justicia lo necesita y nuestra sociedad lo está exigiendo, porque el decibelio solo construye distancia y desafecto", señaló. El presidente del Senado, Pedro Rollán, destacó, por su parte, la "ingente labor que llevan a cabo los abogados en nuestro país". "La sociedad confía mucho en ustedes, necesita su labor como garantes del sistema democrático y defensores de nuestros derechos en libertades", señaló ante el pleno de la abogacía.

