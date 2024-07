Rufus Wainwright: "Soy de los pocos cantautores que aún toca su guitarra en solitario"

Guillermo Cabellos

Barcelona, 19 jul (EFE).- El artista estadounidense-canadiense Rufus Wainwright, que actuará el domingo en el festival Les Nits de Barcelona, ha explicado a EFE que en su gira ofrece “una combinación de todos los elementos” que han definido su carrera y resalta que es de los pocos cantautores que quedan que aún "sale al escenario en solitario con su guitarra".

Wainwright es considerado uno de los artistas más polifacéticos del momento y lo demuestra constantemente, y en este sentido detalla que en su actual gira, que no responde a la promoción de ningún disco, canta tanto música de su misa réquiem –que llegará a Barcelona en enero de 2025–, como de su musical y de 'Folkocracy', su último álbum.

El Festival Grec disfrutó el año pasado de la presentación de este mismo disco, por lo que en Les Nits de Barcelona el cantautor cree que "es el momento de revisar mucho de mi material, resucitar algunas joyas y también repetir algunos clásicos", ya que sus primeros discos están comenzando a celebrar sus veinte años.

En cuanto a la puesta en escena, Rufus Wainwright lo tiene claro: debe ser voz y un instrumento, ya sea la guitarra o el piano.

"Hubo un tiempo en el que era bastante común que un cantautor saliera y tocara sus canciones en solitario para mucha gente, pero eso ya no existe", explica el artista a EFE, a lo que añade que cree que es "uno de los únicos que lo hace, así que creo que se ha convertido en una habilidad única que tengo".

"No soy un guitarrista increíble. Simplemente, subo y toco, es más como si estuviera en una fiesta o cantando con los amigos. Pero cuando voy al piano, tiendo a ser más sofisticado y más matizado. Al final, la experiencia es muy amplia", apostilla Wainwright sobre su relación con estos instrumentos.

Lo que da un sentido unitario a esta unión instrumental es su voz, ya que el cantautor se considera a sí mismo como "un monstruo de dos cabezas".

"Está Rufus, la persona, y luego está Rufus, el cantante. Y el cantante es increíblemente voraz, increíblemente feroz, increíblemente hambriento, y parece devorar todos estos géneros y giros musicales diferentes y luego disfruta escupiéndolos al público. Y es curioso, porque yo no soy ese tipo de persona. Soy mucho más sensible y me asusta el mundo", detalla el cantautor.

A esto suma que "cuando abro mi voz y sale, es como otra criatura a la que tengo que satisfacer. Así que sí, creo que es mi voz de cantante la que devora todo tipo de música. Y digo que puede sonar egoísta, pero realmente no lo es. Puede ser algo fabuloso tener una voz como la mía, pero también puede ser bastante agotador, porque siempre hay que alimentarla".

Más allá del cambio de registro instrumental, en sus recitales se da también una variación de géneros musicales constantes, que van del pop o el folk a la ópera, lo que para Wainwright no hace más que sumar capas de complejidad a su música.

"No pienso en las similitudes frente a las diferencias. Si tuvieras que definirme como algo, es como alguien que ama un verso bello. Disfruto con una melodía elegante y cambios de acordes interesantes. Y eso existe en todo tipo de música. En todo caso, busco más las similitudes que las diferencias", comenta al respecto el artista.

Su sensibilidad le viene de lejos, ya que es hijo de los cantantes de folk Loudon Wainwright III y Kate McGarrigle, por lo que la música siempre ha estado presente en su casa, tanto que a los cuatro años ya sabía que quería ser artista y como gozaba de los medios para ello, tuvo "10 años más que nadie para centrarme en mi sueño artístico".

Esto ha llevado a Wainwright a tener una vida itinerante marcada por la música: "Este es mi pan de cada día. Vengo de una familia de trovadores. Mis padres, ambos cantantes, y mis hermanas lo son. Y como Wainwright-McGarrigles, viajamos por el mundo y cantamos por nuestro pan". EFE

1012172

gcm/hm/jlg

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 14271912 y otros)