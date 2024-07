Dobrowolski: "Estaba convencida de que la acusación particular iba a pedir mi absolución"

La acusada de intentar matar a su marido el productor Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, ha afirmado este viernes ante el juez que esperaba que la acusación particular pidiera que la absolvieran, tras cuatro años esperando su juicio, pero tanto acusación particular como fiscalía siguen pidiendo 13 años de cárcel. "Hasta hace unas dos horas, en mi interior yo estaba convencida de que la acusación particular iba a pedir al final mi absolución. En mi interior lo seguí creyendo en el fondo de mi alma", ha dicho al usar el derecho a la última palabra. También ha lamentado que no aportaran a la causa unos vídeos que, según ella, probarían que salvó la vida al productor audiovisual en junio de 2020 en vez de intentar asesinarle inyectándole insulina, como sostiene la acusación. "En el momento en el que vi a mi marido mal, luché por su vida de la mejor manera que pude", ha asegurado en la Audiencia de Barcelona. Ha añadido que le cuesta creer que Mainat haya mantenido la acusación por el intento de asesinato, mientras que ya no la acusa de revelación de secretos por acceder a su ordenador.

