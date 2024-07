PNV dice que no le tiene "ninguna gana especial" a La Rioja pero tiene "cero menores migrantes no acompañados"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que no tiene "ninguna gana especial" a La Rioja pero ha destacado que tiene "cero menores migrantes no acompañados". En una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido, de esta manera, a sus palabras en el Congreso este miércoles, donde dijo que hay comunidades que no asumen su responsabilidad en acoger menores migrantes y que La Rioja es un "ejemplo". El diputado jeltzale ha indicado que se trata de un "tema estadístico objetivo", y ha precisado que en las actas de la Conferencia Sectorial celebrada la pasada semana "vienen todos los datos" Tras señalar que también podría citar a alguna otra comunidad "remolona" cerca de Euskadi, ha asegurado que "el tema de la Rioja es llamativo" porque "tiene cero menores migrantes no acompañados" "Y cada vez que se le pide que vaya alguien, no tengo instalaciones", ha reprochado el diriogente jeltzale, que cree que "no puede ser" y "todo el mundo" tiene que aportar. Asimismo, ha afirmado que, si uno tiene competencias, la obligación es "afrontarlas". "Pregunte a cualquier otra comunidad autónoma y le dirá qué es lo llamativo en esas conferencias sectoriales y en la estadística, y hoy por hoy es la comunidad autónoma de La Rioja, entonces podía haber citado alguna más, pero es que el caso paradigmático es ese, no es porque tenga ninguna gana especial con La Rioja", ha afirmado. Asimismo, ha indicado que, en relación a este tema, se está asistiendo a un debate "simplón" cuando es "mucho más complicado y hay una problemática tremenda en cómo se está gestionando, en la inseguridad que tienen los responsables institucionales de estos asuntos en estos momentos, en el nivel de recursos que están drenando y teniéndose que quitar de otros objetivos, en la asunción de responsabilidades por parte de algunas instituciones y en la no asunción por parte de otras, y por parte del Estado en el control de fronteras, en la clasificación de los menores". Asimismo, ha manifestado que se habla de menores pero también hay jóvenes que "vienen con 17 y algunos con 18 que se encuentran aquí", que necesitan tres "para el arraigo" y que están en la "economía sumergida, dando vueltas por ahí o viviendo en el bosque en alguna comunidad, como ha pasado recientemente". A su juicio, todos tienen que afrontar "políticamente" estos problemas y no se trata solo de "coger a unos chavales de Canarias ahora, y los vamos a aparcar y nos olvidamos". Cuestionado por si el PNV apoyará la proposición de Ley registrada por el PSOE, Sumar y CC sobre este tema y si cree que ayudará a canalizar ese debate, ha añadido que "mucho de lo que viene ahí" son propuestas de su grupo, como el referido a la tutela de los menores que se debe regularizar y, por tanto, votarán a favor de su toma en consideración. Según ha precisado, llevan meses hablando "tranquila y silenciosamente" con el Ministerio de Política Territorial, con el Gobierno español, con el presidente de Canarias y con Coalición Canaria para intentar "encauzar" este tema. Esteban ha manifestado que hay que contribuir "no solamente a dar una salida a este pico de llegada de menores a Canarias y aliviar a una situación insoportable en estos momentos", sino de debe regular para que, cada vez que suceda algo así, haya un mecanismo preparado". "Y para que además en el día a día, aunque no haya estos picos, sepamos cómo funcionar", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo