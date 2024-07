La patronal Anfac elige nuevo presidente con Recasens (Renault) como único candidato

Madrid, 18 jul (EFECOM).- La patronal de los fabricantes de vehículos, Anfac, celebra este viernes una asamblea extraordinaria de la que saldrá el nuevo presidente de la organización, después de que el consejero delegado de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, dimitiera del cargo hace un mes por la "inacción" del Gobierno en electromovilidad.

Según han confirmado a EFE fuentes del sector, el presidente-director general de Renault Group España, Josep María Recasens, figura como único candidato, con lo que, de obtener el apoyo necesario, la multinacional francesa recuperará la presidencia de Anfac más de dos años después de la salida de José Vicente de los Mozos.

Recasens, también director de Estrategia del Grupo Renault, es ingeniero con especialidad en organización industrial por la Universidad de Girona, máster en Ingeniería de Automoción por la Universidad Politécnica de Cataluña, y MBA por Esade Business School.

Comenzó su carrera en 2002 al ingresar en el fabricante de automóviles Seat. Más tarde, ocupó diversos cargos dentro de la empresa, en las áreas de investigación y desarrollo, plan de producto o gestión de proyectos internacionales.

En julio de 2021 se incorporó al Grupo Renault como director de Estrategia y Desarrollo de Negocio, reportando al consejero delegado, Luca de Meo.

Desde enero de 2023 sumó a estas funciones las de director general de Renault España y director país Iberia, tras la marcha de José Vicente de los Mozos después de cuatro décadas en el grupo.

Considerado como una de las piezas clave del plan estratégico de la compañía, Recasens es, además, el director de operaciones de Ampere, la filial de vehículos eléctricos del fabricante francés.

El nuevo presidente de la asociación tomará el relevo a Wayne Griffiths, que el pasado 13 de junio comunicó su dimisión irrevocable ante la "inacción del Gobierno en favor de la electrificación", aunque decidió seguir en el cargo hasta el nombramiento de su sucesor.

En una reciente rueda de prensa, el director general de Anfac, José López-Tafall, aseguraba que las relaciones con el Ejecutivo "siempre han sido buenas", es más, "excepcionalmente buenas".

Sin embargo, "eso no significa que no haya desencuentros, añadió López-Tafall, que recordó que Griffiths nunca habló de que no hubiera diálogo, sino de falta de agilidad a la hora de adoptar medidas así como de "falta de reacción".

Pocas semanas después del anuncio del máximo responsable de Seat y Cupra, el Gobierno adoptó medidas adicionales que reclamaba el sector, como la extensión del Plan Moves III hasta finales de este año, que contará con 350 millones de euros adicionales.

Griffiths ascendió a la presidencia de la asociación en enero de 2022 en sustitución de José Vicente de los Mozos, entonces todavía miembro del comité ejecutivo mundial de Renault y presidente de Renault España.

Desde su puesto ha afrontado retos como la pandemia y la recuperación posterior del sector, la transformación de la industria del automóvil hacia la electrificación y la movilidad cero emisiones.

En ese tiempo, la asociación ha sido agente activo en la coordinación de la distribución de los fondos de las distintas convocatorias del Perte VEC.

La mejora de la eficacia en los planes de demanda y política industrial, así como la fiscalidad, son reivindicaciones que Anfac ha priorizado en un mandato en el cual ha buscado, asimismo, avanzar en el consenso sobre la transformación del modelo de comercialización de los concesionarios de vehículos. EFECOM

smv/jla