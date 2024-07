Vox en Baleares deja "las puertas abiertas" para hablar con el PP: "Si quiere hablar, nosotros escucharemos"

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha asegurado que su formación tiene "las puertas abiertas para hablar con cualquier fuerza política", y ha asegurado que "si el PP quiere hablar", desde Vox escucharán. "Cuando nos tengamos que sentar, nos sentaremos", ha insistido la diputada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. En concreto, ha respondido así a las preguntas formuladas por los medios de comunicación ante una presumible posibilidad de rehacer el pacto con el PP en Baleares, algo que, según ha dicho, no le consta. En este sentido, ha pedido a los 'populares' que sean "conscientes de que no tienen la mayoría absoluta" y que su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, "no puede faltar al respeto a Vox e imponerle lo que tiene que hacer". "La única persona que ha incumplido los acuerdos es Feijóo", ha insistido. Con todo, ha opinado que "todo el mundo se entiende hablando" y, por ello, deja "las puertas abiertas" a hablar con el PP, remarcando que no le consta una posible reconducción del acuerdo en Baleares y que "los pactos, de momento, están suspendidos". "De momento ha sido pública una decisión de nuestro presidente, Santiago Abascal, y estamos así. Ahora no hay pacto porque Feijóo ha roto los acuerdos con todas las CCAA; estamos en este punto y veremos mañana en cuál estamos", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo