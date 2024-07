Page agradece al PP su colaboración para abordar un nuevo Estatuto, que "blinda" los grandes servicios públicos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha aprovechado su visita a la localidad ciudadrealeña de Chillón para agradecer al PP su colaboración para abordar un nuevo Estatuto de Autonomía en la región, que, a su juicio, debe de contar con "la complicidad de la inmensa mayoría" y que blinda, según ha recordado, los grandes servicios públicos, como sanidad y educación. Un Estatuto que está planteado, según ha afirmado García-Page, "para hacer más grande la unidad de España" y "en ningún caso", como otros, "lo quieren plantear para romper esto". "Lo planteamos al contrario, para que esta tierra, que es inmensa, esté en las mismas condiciones de pelear, de conseguir sus intereses, de conseguir financiación que el resto". "Que no estemos mirando ni al Paseo de la Castellana ni a las Ramblas, sino que estemos también con capacidad de decidir por nosotros mismos dentro de un país que es una maravilla, en muchos aspectos", ha subrayado el presidente castellanomanchego. La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, acordada por el PSOE y el PP echará a andar este jueves en el pleno de las Cortes regionales, un texto que, según García-Page, tiene que contar "con la complicidad de la inmensa mayoría". "Es un Estatuto que nos va a dar más instrumentos para defender nuestros intereses, no porque estemos en guerra con nadie, sino porque estamos en un mercado de intereses", ha declarado. Pero, sobre todo, a García-Page lo que le llena de orgullo es saber que este Estatuto nuevo "blinda" los grandes servicios públicos, como la sanidad y la educación. "Es decir, que nos conjuramos a que pueda venir cualquiera con malos vientos otra vez a ponerle patas arriba la sanidad, la educación, que luego cuesta otra vez recuperarla". Además, ha recordado que este texto blinda la legislación y la protección contra la violencia machista. "Somos de los primeros estatutos que van a poder blindar eso". Asimismo, introduce, por primera vez, el concepto de la despoblación. "Consideramos que es clave introducir ese concepto para que el Parlamento, que es el que tiene que aprobar finalmente nuestro estatuto, asuma el concepto de la despoblación como un concepto básico a la hora de repartir los dineros, de repartir la financiación". Por último, el presidente regional ha dicho que su gran objetivo es que el nuevo Estatuto traiga en los próximos 20 años otro medio millón de personas. "Si vienen medio millón de personas" eso significará que "tenemos empleo, tenemos empresas, tenemos industrias, tenemos servicios", ha concluido. UNA TECNOLOGÍA SANITARIA DE VANGUARDIA En otro orden de cosas, y en relación a la visita que también ha realizado hoy en Almadén al nuevo TAC, García-Page ha destacado que "somos la única Comunidad Autónoma que tiene este servicio en toda la región", y también se ha referido al nuevo helipuerto para los servicios de emergencia con el que contará esta localidad. "Cada vez que despega el helicóptero para una emergencia, o para llevar sangre, son 5.000 euros, y hay quien piensa que esto es derroche, pero en esta región se considera una inversión", ha considerado. No en vano, "somos la única región de la península que tiene el servicio también por la noche, no solo por el día", mientras que otras "están más preocupados por saber si están en España, si están fuera, si son de aquí o son de allá, o si son galgos o son podencos, en vez de estar a lo que hay que estar", ha lamentado García-Page. En este sentido, ha destacado que Castilla-La Mancha "va a gasta este verano el doble en atender los servicios de Atención Primaria que la media de España y 30 veces más que la comunidad autónoma que siempre está pidiendo más cuartos", en clara referencia a Cataluña. URGE UNA MIRADA AL ATLÁNTICO En último lugar, el jefe del Ejecutivo autonómico ha vuelto a insistir en la necesidad de que España "asuma como país que, si estos últimos 45 años han sido de desarrollo de todo el Este, los próximos 40 años España tiene que mirar hacia el Atlántico". Asimismo, ha considerado que "estamos mucho más cerca de conseguir un entendimiento con Extremadura" en el objetivo de la A-43, la autovía "que tiene que vincular el Mediterráneo con el Atlántico, que es la gran alternativa, el gran punto de inflexión". Y ha dado a conocer que en pocas fechas firmará un acuerdo con su homóloga extremeña en materia de colaboración en incendios y que solicitará una reunión "al máximo nivel" con el Gobierno de España "a la vuelta del verano para poder, junto con la presidenta extremeña, empujar para que esta autovía empiece a estar en los papeles, en los proyectos y posteriormente en los presupuestos", ha apostillado.

