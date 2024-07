El PSOE acusa a Feijóo de "extender el fango" y tratar de "sentenciar sin pruebas" a Begoña Gómez

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de extender el fango en sus intervenciones en la Cámara Baja y querer "sentenciar" a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez "sin pruebas". "Usted ha venido aquí y se ha convertido en el juez, en el fiscal, en la Policía Judicial y ya ha sentenciado a la mujer del presidente con la única prueba de un recorte de prensa", ha lanzado desde la tribuna durante el Pleno en el que Sánchez ha esbozado las medidas de su plan de "regeneración democrática". López ha replicado al presidente 'popular' después de que este retase al jefe del Ejecutivo a aclarar si el Palacio de La Moncloa se ha convertido en "sede de negocios familiares", por las reuniones mantenidas con el empresario Juan Carlos Barrabés. Además, Feijóo afirmó que la única razón por la que se ha producido el debate de este miércoles es porque la esposa del presidente --citada a declarar este mismo viernes ante el juez-- está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Para Feijóo este plan no responde a ningún principio ni ninguna convicción sino que se trata de "otra milonga más". López considera que el objeto de esta comparecencia no interesa a Feijóo porque con eso no puede atacar a Pedro Sánchez y por eso se ha dedicado "al fango", es decir a "acusar sin ningún tipo de pruebas", según ha afirmado. El portavoz socialista, además, le ha acusado de olvidarse de "la viga que tiene dentro de su propio ojo" y ha indicado que los 'populares' tienen por delante "28 juicios pendientes" por los que se van a tener que sentar en el banquillo, ha indicado.

Compartir nota: Guardar Nuevo