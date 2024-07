El PP, con apoyo de Junts y Vox, aprueba en el Senado la comisión de investigación sobre el CIS de Tezanos

El PP ha aprobado este miércoles en el Pleno del Senado la creación de una comisión de investigación sobre el papel de José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), con el apoyo de Vox y de algunos socios del Gobierno como Junts, que se han mostrado muy críticos con el papel de Tezanos al frente de la institución. Eso sí, está previsto que esta comisión en el Senado se constituya y comience a funcionar ya en el siguiente curso parlamentario después del verano, con las comparecencias de expertos independientes y petición de documentación. El encargado de defender esta iniciativa en el Senado ha sido el parlamentario del PP Alejo Joaquín Miranda, que ha explicado que la comisión de investigación tiene como objetivo "estudiar las desviaciones y el sesgo de las encuestas" del CIS de Tezanos. Del mismo modo, el PP ha alegado que la comisión de investigación también estudiará "la gestión" del CIS con "fines partidistas". Para ello, se convocarán a expertos independientes para evaluar los métodos utilizados por el CIS y su impacto en los procesos electorales. "Investigaremos a fondo para estudiar los mecanismos de manipulación utilizados, para identificar a sus responsables y para establecer medidas para prevenir de estos abusos en un futuro porque solo así podremos reconstruir la confianza en el CIS, el prestigio en el CIS y garantizar su objetividad y su transparencia", ha sostenido Miranda. Asimismo ha dicho que el objetivo de esta comisión de investigación "no es poner en duda al señor Tezanos": "Porque ya está bastante en duda, más bien queremos es liberar al CIS del deber de obediencia a Pedro Sánchez y ayudarle a recuperar el prestigio que han perdido". CON EL AVAL DE JUNTS Los 'populares', que cuentan con mayoría en el Senado, han encontrado el apoyo de Junts a esta comisión de investigación. Su portavoz, Josep Lluís Cleries, ha adelantado durante el debate su voto favorable alegando que le parece "que siempre es bueno investigar donde hay dudas", apuntando directamente a la dimisión de Tezanos al frente del CIS. "La realización del trabajo que está haciendo el CIS, especialmente en todo lo que es el análisis político, es absolutamente tendenciosa y eso ya lo vimos en legislaturas pasadas", ha denunciado el portavoz de Junts. EL PSOE SALE AL PASO DE TEZANOS Durante el debate de la creación de la comisión de investigación, el senador socialista José Javier Izquierdo ha defendido la labor de Tezanos al frente del CIS y ha cargado contra el PP al entender que ya han llegado a "las conclusiones" de esta investigación parlamentaria. "Las conclusiones están basadas como siempre en la crítica personal en este caso a Tezanos, víctima de este intento serio de lapidación (...) porque el lenguaje que ustedes utilizan es burdo, soez e inquisitorial. Es más, profieren acusaciones que solo se atreven a hacer bajo el manto de la inmunidad parlamentaria", ha denunciado. En este contexto, ha incidido en que "solo hay una razón" para criticar al presidente del CIS: "Lo que les molesta es que ha sido nombrado por un Gobierno progresista, lo que les molesta es que no gobiernan y están en la oposición como predijo el CIS". Al hilo, el senador socialista ha acusado a los 'populares' de también poner al frente de diversas instituciones públicas a personas de su cuerda política. EL RESTO DE GRUPOS El senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo ha avalado la creación de esta comisión de investigación, cargando contra Tezanos y contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. "El CIS ha quedado prácticamente para modificar el criterio de los españoles en beneficio del Gobierno", ha censurado. Desde el grupo de Izquierda Confederal, el senador de ASG ha justificado su rechazo a esta comisión de investigación en que cree que "existe otra fórmula" para debatir sobre la independencia de los organismos públicos, aunque sí que ha dicho que comparte algunos de los argumentos de la iniciativa. Por su parte, el senador de ERC Josep Maria Reniu ha adelantado su rechazo a esta comisión de investigación alegando que el CIS "no es del actual director" y el organismo sociológico "no se dedica únicamente a la elaboración de encuestas preelectorales".

