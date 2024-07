Abascal reta a Sánchez a decir "a cuántas empresas llamó personalmente" para que se reunieran con Begoña Gómez

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha retado este miércoles al presidente, Pedro Sánchez, a especificar "a cuántas empresas cotizadas que dependen de su regulación pública llamó personalmente para que recibieran" a su esposa, Begoña Gómez. Así lo ha hecho durante su réplica al jefe del Ejecutivo, que ha comparecido en el Congreso para exponer su plan de regeneración democrática. Abascal ha afeado al presidente "que se atreva a hablar de regeneración democrática" cuando su esposa está "imputada por corrupción". "¿A cuántas empresas cotizadas que dependen de su regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa? Suba aquí (a la tribuna del Congreso) y atrévase a decir que no llamó a ninguna", ha pedido Abascal, después de que el empresario socio de Gómez, Carlos Barrabés, declarara ante un juez que Sánchez estuvo presente en dos reuniones mantenidas con su esposa en La Moncloa. Abascal ha ahondado en este asunto y ha preguntado a Sánchez por qué Gómez "dirige una cátedra en una universidad pública sin ser licenciada" y "por qué registró a su nombre un 'software' pagado con dinero público". Asimismo, ha recordado que la esposa de Sánchez "da clases sobre cómo captar fondos públicos, siendo él el que los reparte". También ha denunciado el "protocolo de seguridad vergonzoso" desplegado cuando Gómez fue a declarar a los juzgados de Plaza Castilla, en el marco de su imputación por la presunta comisión de los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Además, Abascal ha mencionado el caso del hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez, que "tiene un sueldo público sin acudir a su puesto de trabajo, monta un despacho cuando comienza la investigación de la Guardia Civil y teletrabaja desde Portugal o Tailandia, tributando en el extranjero". "Este Gobierno está hundido en la corrupción económica, política e institucional", ha asegurado. "Corrupto hasta la médula", ha subrayado. PACTAR CON EL PSOE, NI ÉTICO NI ESTÉTICO Por otro lado, ha aprovechado para arremeter contra el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, por ejercer una "falsa oposición" al "pactar" con el Gobierno y el PSOE diversos asuntos, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A juicio de Abascal, esto tampoco es "calidad democrática". El líder de Vox ha trasladado a los 'populares' que no es "ético ni estético" llegar a acuerdos con el PSOE, mencionando también los pactos para el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, RTVE, la Junta Electoral Central, las comisiones parlamentarias en Congreso y Senado y el aumento de los diputados en el Parlamento de Castilla-La Mancha. Sobre todo, ha afeado al PP "fingir discutir sobre calidad democrática" con el PSOE cuando no se han tomado medidas en este sentido en los últimos 40 años y "engañan a los españoles no cumpliendo sus compromisos electorales". En este sentido, ha vuelto a proponer referéndums para que la ciudadanía pueda expresarse sobre temas que, a su juicio, son de interés, como "las políticas de fronteras abiertas". Abascal ha recordado que este instrumento está previsto en la Constitucion, pero únicamente se ha usado dos veces. "Las decisiones las han tomado ustedes solitos", ha denunciado el líder de Vox. PERSECUCIÓN IDEOLÓGICA Abascal también ha hecho alusión a uno de los anuncios que el presidente ha hecho en el marco de su comparecencia, cien millones de euros destinados a "digitalizar" los medios de comunicación. Para el líder de Vox, el jefe del Ejecutivo, al que ve "abiertamente totalitario", ejerce "persecución ideológica" para imponer sus "verdades". Ha censurado el anuncio porque, a su juicio, Sánchez pretende "comprar líneas editoriales". "Justo lo que ha venido a denunciar", ha ahondado el líder de Vox. "Su discurso es abiertamente totalitario porque, en el fondo y de manera tramposa, lo único que está haciendo es postular la persecución ideológica en nombre de unas verdades que usted mismo pretende declarar", ha sentenciado. Para finalizar su intervención, Abascal ha acusado a la izquierda de lesionar la convivencia y de ejercer y propagar "violencia". Ha recordado que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump sufrió un intento de asesinato el sábado, entre otros actos contra políticos del espectro de la derecha. Y "aquí en España sólo han disparado a (el fundador de Vox, Alejo) Vidal-Quadras", ha destacado. Al término de su intervención, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha pedido la palabra para solicitar que las últimas palabras del líder de Vox se retiren del Diario de Sesiones, alegando que su partido "es de izquierdas y nunca ha alentado ningún tipo de violencia, sino todo lo contrario". "Hemos condenado todas las violencias, vengan de donde vengan", ha añadido. Minutos después, la cuenta del grupo parlamentario de Vox en el Congreso en la red social X (antes Twitter) ha replicado a López que "miente". "Desde el nacimiento del PSOE hasta ahora, pasado por el golpe de 1934, habéis ejercidio la violencia", ha escrito. INMIGRACIÓN En su segundo turno, Abascal ha incidido en el 'caso Begoña Gómez'. Ha vuelto a reclamar a Sánchez responder a la pregunta de "a cuántas empresas llamó personalmente" para que atendieran a Gómez y ha deslizado que, "si no lo quiere decir en el Congreso, a lo mejor tiene que hacerlo en un juzgado". "Y allí no podrá mentir", ha advertido. Además, se ha hecho eco de la noticia de que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ve "indicios de apropiación indebida" del 'software'. También ha aludido a la inmigración, que para Abascal es un asunto que "da para un debate muy amplio". Ha planteado a Sánchez que convoque "un pleno demográfico" sobre el tema para poder abordarlo "desde todas las perspectivas necesarias". A su juicio, son "la económica, la de seguridad, la de integración, la de los servicios sociales, la de la atención sanitaria, la de la identidad del propio país y la de la seguridad de la mujer en las calles". En esta línea, ha recalcado que Vox aboga por una inmigración que "se integre".

