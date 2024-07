Temas del día de EFE España del martes 16 de julio de 2024 (13:30 horas)

PRESUPUESTOS 2025

Madrid - El Gobierno ha elevado cuatro décimas su previsión de crecimiento económico para 2024, hasta el 2,4 %, y tres décimas la de 2025, hasta el 2,2 %, con la creación de un millón de puestos de trabajo entre ambos años.

VIOLENCIA MACHISTA

Madrid - En pleno repunte de asesinatos machistas, con 14 víctimas mortales en poco más de dos semanas, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, para reforzar la respuesta institucional a la violencia de género.

SENTENCIA ERE

Madrid - El pleno Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente los recursos de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán contra sus condenas en el caso de los ERE; En el caso de Chaves, condenado por prevaricación, ordena a la Audiencia de Sevilla dictar una nueva sentencia, mientras que anula la condena por malversación a Griñán.

INMIGRACIÓN MENORES

Madrid - PSOE y Sumar intentan atar los apoyos para sacar adelante la proposición de ley de reforma de la ley de extranjería que pretende establecer una distribución vinculante de los menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades desde zonas con los recursos saturados.

- El Ministerio del Interior publica el balance quincenal de inmigración

PODER JUDICIAL

Madrid - El pacto del PP y PSOE para renovar el CGPJ sigue adelante y mientras los candidatos a vocales consensuados comparecen en sendas comisiones del Congreso y el Senado, los dos grupos mayoritarios van a rechazar en ponencia del Congreso las enmiendas parciales de Sumar a la proposición de ley que reformará el órgano de gobierno de jueces y magistrado.

ACCIDENTE AUTOCAR

Barcelona - Tres personas han resultado heridas críticas y seis graves en el accidente de un autocar de trabajadores del grupo Inditex que ha volcado este martes a la entrada de un túnel de la autopista C-32, a la altura de Tordera (Barcelona), donde los equipos de emergencias han asistido a un total de 45 pasajeros.

SOCIEDAD CALOR

Madrid - El calor sofocante con temperaturas máximas que pueden superar los 40 grados en muchas regiones afecta especialmente a las personas mayores, con discapacidad, familias que viven en infraviviendas o personas sin hogar. Entidades sociales cuentan a EFE algunos de sus programas para ayudarles a afrontar estas situaciones. Por Ana Rodrigo

LITERATURA FANTASÍA

Madrid - Tras vender 50 millones de libros con su anterior saga, 'Cazadores de sombras', la escritora estadounidense de fantasía Cassandra Clare vuelve a España para presentar la primera entrega de una nueva propuesta, 'El guardián de espadas', según relata en una entrevista con EFE.

CONCIERTO SCORPIONS

Madrid - La veterana banda alemana Scorpions llega al WiZink Center de Madrid dentro de la gira con la que celebra el 40 aniversario de su álbum 'Love at first sting', que incluyen algunos de sus mayores éxitos, como 'Still loving you' o 'Love you like a hurricane'.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

14:30h.- Madrid.- ESPAÑA GHANA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con la ministra de Asuntos Exteriores de Ghana, Shirley Ayorkor Bootchwey. Palacio de Viana. (Texto)

A las 16:00, la representante del Gobierno ghanés firma un Memorando de Entendimiento sobre Turismo con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

19:00h.- Madrid.- AMERICA LATINA.- El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, interviene en una jornadas organizadas por el PP sobre los distintos procesos electorales en América Latina y donde participan la presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela Dinorah Figuera y el alcalde de Caracas y representante de María Corina Machado en España, Antonio Ledezma. Congreso de los Diputados. (Texto)

ECONOMÍA

18:30h.- Madrid.- PLATAFORMA TALENTO.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se reún con representantes de la plataforma Lideremos, en la sede del Ministerio.

18:15h.- Madrid.- Entrega de la Memoria elaborada por el Consejo Económico y Social sobre la situación socioeconómica y laboral de España del año 2023. Salón de Pasos Perdidos. Congreso de los Diputados.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

14:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Reunión de la ponencia de la proposición de Ley que reformará el acceso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Congreso de los Diputados.

16:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- La Comisión de Nombramientos del Senado se reúne para designar cuatro vocales del CGPJ del cupo de juristas de avalada trayectoria y sus tres suplentes, así como el magistrado que corresponde a la Cámara Alta para la vacante del Tribunal Constitucional. Sala Enrique Vila Matas del Senado. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

SOCIEDAD

16:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, se reúne con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Sede de la FEMP. C/ Nuncio, 8. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:15h.- Málaga.- TECNOLOGÍA MICROELECTRÓNICA.- Los ministros de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, y de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, firman el acuerdo para la instalación del IMEC, el instituto de referencia mundial de investigación y desarrollo de semiconductores. The Green Ray. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

16:00h.- Barcelona.- BALLET KIEV.- Viktor Ischuck, fundador y director del Ballet de Kiev y primer bailarín de la Opera de Kiev, presenta la gira de la compañía por España, que se inicia en Barcelona. Teatro Tivoli. Carrer Casp, 8. (Texto) (Vídeo)

19:00h.- Madrid. EXPOSICIÓN ARQUITECTURA.- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, visita la exposición 'IWan Baan. Instantes en la arquitectura', en el Museo Fundación ICO.

20:00h.- Madrid.- CONCIERTO SCORPIONS.- Concierto de Scorpions WiZink Center. (Texto)(Foto)(Vídeo)

20:30h.- Vitoria.- JAZZ VITORIA.- Myra Melford Fire, acompañada por Water Quintet, presenta su trabajo "Hear the Light Singing" en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Teatro Principal

