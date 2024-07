PNV iniciará una ronda de contactos discreta con los partidos en septiembre para lograr un nuevo pacto estatutario

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha transmitido este martes al Lehendakari, Imanol Pradales, que la formación jeltzale asume la responsabilidad de gestionar el tiempo de diálogo para lograr un nuevo pacto estatutario en Euskadi, y ha anunciado que abrirá una ronda discreta de contactos en septiembre para tratar de "acordar el reto tan importante y necesario" como es el logro de un nuevo estatus. Además, ha celebrado "el cambio de estrategia" que parece haberse producido en EH Bildu en una apuesta por "transitar de la confrontación a la colaboración", y espera que se traduzca "en el día a día", no solo en materia de autogobierno y sanidad, en coherencia con "el nuevo tiempo" que se ha abierto. Ortuzar, junto al portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, han mantenido un encuentro hoy con Pradales en el Palacio de Ajuria Enea, con el que el Lehendakari ha culminado la ronda que inició el pasado 11 de julio con las diferentes formaciones políticas con representación parlamentaria, excepto con Vox, para explorar puntos de encuentro y colaboración. Tras la reunión, en la que "ha primado la sintonía", el PNV y el Lehendakari han coincidido en "la necesidad de alcanzar un Pacto de País en torno al Sistema Vasco de Salud". "Esta fue una prioridad identificada desde el primer momento, y es nuestro compromiso declarado contribuir a que ese Pacto sea posible. Por el PNV no va a quedar", ha asegurado. En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de todos los partidos políticos, "cuyas primeras declaraciones apuntan en la buena dirección". "Confiamos en que sus palabras presentes tengan continuidad en sus acciones futuras", ha indicado. Tal como ha asegurado, "la salud de los vascos ha sido, es y será una prioridad del Gobierno Vasco y del PNV", ha dicho. PRESUPUESTOS También ha acogido con satisfacción "la primera aproximación que, en apenas dos semanas, ha hecho el Gobierno Vasco del que será, cuando se presente, su primer proyecto de Presupuestos, cuyas líneas maestras estarán enfocadas a una sanidad pública, universal y de máxima calidad", entre otras cuestiones. Otras materias que centrarán las cuentas vascas, según ha precisado el Lehendakari, serán el reforzamiento del modelo de educación vasco; la mejora y modernización de la estructura de la Ertzaintza; el logro de un empleo que permita seguir desarrollando el Estado de bienestar; la fidelización y atracción de talento y el apoyo a la industria vasca; a la apuesta por la I+D+i; y el fortalecimiento del sector primario. Andoni Ortuzar ha remarcado que hay más temas que ha puesto sobre la mesa Imanol Pradales, como la estrategia de solidaridad intergeneracional, el despliegue de la Ley de Transición Energética y de la Ley de Educación, la revitalización del euskera o "el pacto ético vasco para el ejercicio de la democracia", en los que su partido se compromete "a ayudar a crear consensos amplios". AUTOGOBIERNO Ortuzar también se ha referido al autogobierno vasco, otro de los "grandes temas" que han centrado el encuentro entre el PNV y Pradales. "Le hemos transmitido nuestra máxima colaboración y la de nuestros grupos parlamentarios en Gasteiz y Madrid para que se complete lo más rápido posible el traspaso de las competencias pendientes del Estatuto", ha resaltado. El presidente del EBB ha dicho que comparten también el planteamiento del Lehendakari de residenciar "inicialmente en los partidos políticos la tarea de acordar el procedimiento más adecuado para encauzar el nuevo pacto estatutario". En este sentido, ha trasladado a Imanol Pradales que el PNV, como partido más votado, "está dispuesto a asumir la responsabilidad de gestionar ese tiempo de diálogo". Para ello, ha anunciado que en septiembre abrirá una ronda discreta de contactos con todas las formaciones "que han pasado estos días por Ajuria Enea", es decir, dejando al margen a Vox, "para ver su disposición y tratar de acordar el método y los contenidos de este reto tan importante y tan necesario como es la actualización del autogobierno vasco, de un Nuevo Estatus para Euskadi". "Salimos muy satisfechos de nuestro encuentro con el Lehendakari Pradales, a quien hemos visto con energía, determinación y liderazgo. El País está en buenas manos", ha proclamado Ortuzar. También ha asegurado que su relación con Imanol Pradales será como la que tuvo la legislatura pasada con el Lehendakari Iñigo Urkullu, "de plena colaboración, de entendimiento y de puesta a disposición del Lehendakari de todos los activos y toda la capacidad política que tiene el PNV para que las cosas salgan bien". "El reto del Lehendakari Urkullu es ahora el de del Lehendakari Pradales. Que le salga bien al Lehendakari quiere decir que le sale bien al país", ha subrayado. EL "OXÍGENO" DE EH BILDU A preguntas de los periodistas, Ortuzar se ha referido a las declaraciones realizadas ayer por el portavoz de EH Bildu en el Parlamento, Pello Otxandiano, sobre que dejará Osakidetza al margen del debate de los presupuestos vascos de 2025 para dar "oxígeno" al gran pacto por la salud pública que quiere lograr Pradales, para precisar que el Gobierno Vasco tiene "oxígeno suficiente". "Creo que las legislaturas pasadas han estado marcadas, desde su posición política, por un deseo de confrontación con los Gobiernos vascos. Ahora parece que hay un cambio de estrategia política, que yo celebro, y veremos cómo se va traduciendo en el día a día", ha añadido. El presidente del EBB ha reconocido que también el PNV tendrá que realizar sus "esfuerzos para que ese cambio de vías sea positivo para todos". A su juicio, se está en el inicio de un nuevo tiempo político, en el que "hay actores políticos que se quieren mover y transitar de esa confrontación a unos ámbitos de colaboración". "La política está para resolver problemas, no para crearlos artificialmente y todo lo que vaya en esa dirección va a ser bien recibido por el PNV", ha aseverado. Ortuzar ha explicado que es el espíritu con el que se suscribió el acuerdo de Gobierno con el PSE-EE "nace con la vocación de abrirse a consensos más amplios" en acuerdos de país. "Celebro este cambio de perspectiva política que ahora viene de Bildu", ha añadido, para señalar que las cosas se tienen que "demostrar en el día a día". Sobre "el espacio de confianza específico" con EH Bildu que Otxandiano reclamó a Imanol Pradales en materia de nuevo estatus, el presidente del PNV ha considerado que en política los espacios de confianza "son muy buenos y no habría que circunscribirlo a una materia sino a todas". "Venimos de una época en la que la confianza ha brillado por su ausencia. Hemos tenido más desconfianzas que confianzas y hemos tenido más rencillas que complicidades", ha destacado. Por ello, ha dicho que, cuando oyó al líder parlamentario de EH Bildu hablar de esta manera se llevó "una alegría". "No las interpreté como que ese espacio de confianza expulsa a otros del mismo espacio de confianza. De hecho, el PNV va a intentar que ese espacio de confianza sea lo más amplio posible. Y de ahí la discreción", ha insistido. Andoni Ortuzar ha dicho que los jeltzales no quieren sacar "un rédito político liderando esta cuestión", sino que asumen esa responsabilidad, y ha reiterado que en una primera fase haya "discreción" para que todas las opciones políticas "se puedan manifestar tranquilamente, con total transparencia, sin ninguna presión mediática" sobre "cómo ven el procedimiento y cómo creen que debiera de ser el nuevo pacto estatutario, el nuevo estatus", ha manifestado. En cuanto al proceso interno que abordará el PNV y que culminará con su Asamblea General, ha precisado que este mes "habrá noticias de cuándo y cómo va a encararlo".

Compartir nota: Guardar Nuevo