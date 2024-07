Lambán avisa de que "el precio de ERC para investir a Illa será muy alto" y se opone a la "financiación diferenciada"

El secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, ha advertido este martes de que "el precio de ERC para investir a Illa (PSC) será muy alto porque, o se les entrega la llave de la caja de impuestos en su totalidad o Illa lo va a tener muy complicado". Lambán se opone a "cualquier tipo de financiación diferenciada". En rueda de prensa, Lambán ha considerado que la financiación diferenciada para Cataluña significa "romper el concepto de cohesión del territorio sobre el que se basas la idea de España emanada de la Constitución española y va contra la idea de igualdad que tiene que defender un socialista". Asimismo, en relación a la reforma de la financiación autonómica, Javier Lambán ha recordado que está pendiente desde 2014 y que, durante su mandato como presidente del Gobierno de Aragón, la Comunidad "hizo sus deberes con grandes acuerdos", tras lo que ha considerado que organizar una comisión de estudio en las Cortes de Aragón le parece "una pérdida de tiempo absoluta" porque "los cálculos están hechos". Se ha mostrado "escéptico" sobre la próxima reforma del sistema de financiación porque "no está el horno político para bollos", aunque "Aragón no puede permanecer inactivo, al margen del debate nacional, anunciando –el Gobierno de Jorge Azcón-- si irán al Tribunal Supremo o al Constitucional: Lo que hay que hacer es trabajar para que las cosas se soluciones en el sentido de que beneficien a Aragón". También ha considerado que las comunidades más ricas y pobladas, entre las que ha mencionado la Comunidad Valenciana y Andalucía, van a decir que están "injustamente financiadas" y pedirán "una especie de fondo de compensación en tanto llega la revisión definitiva del sistema" y "Aragón no puede estar de brazos cruzados esperando a ver cómo se mueven las comunidades grandes", proponiendo "reforzar los consensos internos". El dirigente socialista ha mencionado las reuniones de las comunidades autónomas que, en su etapa de presidente, firmaron los acuerdos de Zaragoza y Santiago de Compostela para reclamar una mejor financiación y ha exigido a Azcón que "retome lo que hicimos para tener una posición que le fortalezca", afeando al presidente de la Comunidad que "está desaprovechando esa excelente herencia que recibió y dilapidándola con gritos, alharacas y amenazas".

