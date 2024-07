Albares traslada a su homóloga de Ghana el interés de empresas españolas en el país, en particular en turismo

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha trasladado a su homóloga de Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey, el creciente interés de las empresas españolas en este país, en particular en un sector como el turístico. Así lo ha hecho en el encuentro que han mantenido este martes y que han permitido repasar las "excelentes relaciones" entre los dos países, en particular en materias como la migración, la cooperación al desarrollo y la seguridad en África Occidental, según ha informado Exteriores en un comunicado. Albares ha aprovechado para expresar su apoyo a la estabilización económica de Ghana y ha trasladado el interés creciente de las empresas españolas en seguir invirtiendo en Ghana, en particular en el sector turístico que representa en torno al 6% del PIB del país y que "ofrece actualmente numerosas oportunidades de cooperación para el sector empresarial". En este sentido, ambos ministros han suscrito un memorándum de entedimiento sobre esta materia que confían en que "facilite las sinergias e inicie una senda de crecimiento sostenible y equilibrado". Asimismo, también han firmado otro memorándum que prevé, entre otros, la posibilidad de llevar a cabo intercambios de programas deportivos escolares, así como la promoción de la mujer en el deporte.

