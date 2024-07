Temas del día de EFE España del martes 16 de julio de 2024

PRESUPUESTOS 2025

Madrid - El Consejo de Ministros aprueba previsiblemente tres elementos clave para la elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2025, que son la previsión de crecimiento económico, la senda de reducción del déficit público y el límite de gasto no financiero en el que se podrá incurrir el próximo ejercicio.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

(El Consejo de Ministros comienza a las 09:30 horas)

VIOLENCIA MACHISTA

Madrid - En pleno repunte de asesinatos machistas, con 14 víctimas mortales en poco más de dos semanas, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, para reforzar la respuesta institucional a la violencia de género.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 22092330 y otros)

SENTENCIA ERE

Madrid - Comienza el pleno del Tribunal Constitucional que va a estudiar los recursos de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves contra sus condenas por el caso ERE, que previsiblemente serán anuladas tal y como ha ido sucediendo con otros antiguos altos cargos de la Junta en las últimas semanas.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 21370300, 10851816 y otros)

INMIGRACIÓN MENORES

Madrid - PSOE y Sumar intentan atar los apoyos para sacar adelante la proposición de ley de reforma de la ley de extranjería que pretende establecer una distribución vinculante de los menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades desde zonas con los recursos saturados.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 21989489 y otros)

- El Ministerio del Interior publica el balance quincenal de inmigración

PODER JUDICIAL

Madrid - El pacto del PP y PSOE para renovar el CGPJ sigue adelante y mientras los candidatos a vocales consensuados comparecen en sendas comisiones del Congreso y el Senado, los dos grupos mayoritarios van a rechazar en ponencia del Congreso las enmiendas parciales de Sumar a la proposición de ley que reformará el órgano de gobierno de jueces y magistrado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 22116022 y otros)

SOCIEDAD CALOR

Madrid - El calor sofocante con temperaturas máximas que pueden superar los 40 grados en muchas regiones afecta especialmente a las personas mayores, con discapacidad, familias que viven en infraviviendas o personas sin hogar. Entidades sociales cuentan a EFE algunos de sus programas para ayudarles a afrontar estas situaciones. Por Ana Rodrigo

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 13671462, 21612607 y otros)

LITERATURA FANTASÍA

Madrid - Tras vender 50 millones de libros con su anterior saga, 'Cazadores de sombras', la escritora estadounidense de fantasía Cassandra Clare vuelve a España para presentar la primera entrega de una nueva propuesta, 'El guardián de espadas', según relata en una entrevista con EFE.

(Texto) (Foto)

CONCIERTO SCORPIONS

Madrid - La veterana banda alemana Scorpions llega al WiZink Center de Madrid dentro de la gira con la que celebra el 40 aniversario de su álbum 'Love at first sting', que incluyen algunos de sus mayores éxitos, como 'Still loving you' o 'Love you like a hurricane'.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

(Concierto 20:00 horas)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

11:00h.- Vitoria.- LEHENDAKARI PARTIDOS.- El lehendakari, Imanol Pradales, cierra con el PNV su primera ronda con todos los partidos vascos, excepto con Vox, antes de iniciar las reuniones con la patronal y los sindicatos. (Texto)(Foto)

12:00h.- Marín (Pontevedra).- PRINCESA LEONOR.- La princesa Leonor asiste por primera vez a la entrega de despachos de empleo en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) junto con los reyes. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

14:30h.- Madrid.- ESPAÑA GHANA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con la ministra de Asuntos Exteriores de Ghana, Shirley Ayorkor Bootchwey. Palacio de Viana. (Texto)

A las 16:00, la representante del Gobierno ghanés firma un Memorando de Entendimiento sobre Turismo con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

19:00h.- Madrid.- AMERICA LATINA.- El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, interviene en una jornadas organizadas por el PP sobre los distintos procesos electorales en América Latina y donde participan la presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela Dinorah Figuera y el alcalde de Caracas y representante de María Corina Machado en España, Antonio Ledezma. Congreso de los Diputados. (Texto)

ECONOMÍA

Madrid.- VODAFONE DESPIDOS.- Quinta jornada de paro de dos horas en Vodafone España, convocado por los sindicatos, en rechazo del ERE para casi 1.200 empleados, propuesto por la nueva dirección de la compañía. (Texto)

09:00h.- Madrid.- EMPLEO EXTRANJEROS.- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica los datos de afiliación de trabajadores extranjeros relativa al mes pasado. (Texto)

09:30h.- Madrid.- PRESUPUESTOS 2025.- El Consejo de Ministros aprueba previsiblemente el techo de gasto de 2025 y la senda de déficit y deuda, así como la actualización de las previsiones macroeconómicas. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

09:45h.- Madrid.- TURISMO CRUCEROS.- La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) ofrece una rueda de prensa sobre la situación del sector y cómo aborda el reto de la sostenibilidad desde una triple dimensión (ambiental, económica y social). IMpact Hub Barceló. Calle Serrano Anguita, 13. (Texto)

10:30h.- Madrid.- ECONOMÍA AUTONOMÍAS.- Funcas presenta sus previsiones económicas para las comunidades autónomas para el año 2024. (Texto)

10:30h.- Barcelona.- ECONOMÍA INFRAESTRUCTURAS.- La patronal Foment del Treball presenta el informe "El déficit de inversión en infraestructuras en Cataluña 2009-2023". Via Laietana, 32. (Texto)

12:30h.- Mahón (Menorca).- BALEARES VIVIENDA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne con el alcalde de Mahón (Menorca), Héctor Pons, en la sede del Ministerio.

18:30h.- Madrid.- PLATAFORMA TALENTO.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se reún con representantes de la plataforma Lideremos, en la sede del Ministerio.

18:15h.- Madrid.- Entrega de la Memoria elaborada por el Consejo Económico y Social sobre la situación socioeconómica y laboral de España del año 2023. Salón de Pasos Perdidos. Congreso de los Diputados.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Los juristas pactados por PP y PSOE (4 vocales y 3 suplentes) para renovar el CGPJ y que debe nombrar el Congreso comparecen en la Comisión Consultiva de Nombramientos para explicar su carrera profesional y pedir la idoneidad al Parlamento. Congreso de los Diputados. (Texto)(Foto)(Vídeo)

09:30h.- San Lorenzo de El EscoriaL (Madrid).- TERRORISMO YIHADISTA.- Última jornada del curso se verano de la Universidad Complutense "La amenaza yihadista 20 años después del 11M", organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo. Cuartel de Inválidos. C/Pozas, 3 (Texto)

10:00h.- Ciudad Real.- JUICIO HOMICIDIO.- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzga a un hombre acusado de tentativa de homicidio, tras haber disparado en el pecho y herido a otro hombre en Torre de Juan Abad (Ciudad Real) con el que tenía desavenencias, delito por el que se enfrenta a una pena de ocho años de prisión. Audiencia Provincial.

10:00h.- Madrid.- SENTENCIA ERE.- El Tribunal Constitucional estudia los recursos de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves contra sus condenas por el caso ERE. Tribunal Constitucional. Calle Domenico Scarlatti, 6. (Texto)

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO ETA.- La Audiencia Nacional juzga a una mujer acusada de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo etarra por cinco mensajes que publicó en su cuenta en X entre agosto de 2023 y enero de 2024, en los que justificaba los asesinatos terroristas: "Pocos se cargó ETA". La Fiscalía le pide 2 años y medio de cárcel. Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez.

12:45h.- Cuenca.- INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios de comunicación con motivo de la clausura de la formación inicial del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias. Además, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, imparte la lección magistral con la que finaliza este curso formativo. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Reunión de la ponencia de la proposición de Ley que reformará el acceso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Congreso de los Diputados.

16:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- La Comisión de Nombramientos del Senado se reúne para designar cuatro vocales del CGPJ del cupo de juristas de avalada trayectoria y sus tres suplentes, así como el magistrado que corresponde a la Cámara Alta para la vacante del Tribunal Constitucional. Sala Enrique Vila Matas del Senado. (Texto)(Foto)(Vídeo)

SOCIEDAD

09:00h.- Murcia.- MAR MENOR.- Comisión Interadministrativa del Mar Menor. Calle alcalde Gaspar de La Peña, 1. (Texto) (Foto)

09:30h.- Oviedo.- LÓGICA FILOSOFÍA.- Inauguración del XI Congreso de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España, el mayor evento de este tipo para investigadores de la temática en nuestro país que contará con la presencia de unos 200 participantes. Salón de actos de la biblioteca de El Milán.

10:00h.- Madrid.- CÁNCER PULMÓN.- El Congreso celebra la jornada de detección precoz del cáncer de pulmón: retos y oportunidades, a solicitud de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de pulmón (ALACaP) y The Lung Ambition Alliance. Congreso de los Diputados.

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- SUICIDIO PREVENCIÓN.- Especialistas psiquiatras participan en el curso "Aproximación a la temática del suicidio, del mito a su afrontamiento diario" en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense.

10:30h.- San Sebastián.- REFUGIADOS ZAPOREAK.- La ONG donostiarra Zaporeak, que ofrece diariamente comidas a refugiados en la isla griega de Lesbos, presenta un proyecto para recaudar fondos con la colaboración de profesionales de la moda como Agatha Ruiz de la Prada, y de la restauración como José María Arzak y Pedro Subijana. Hotel María Cristina. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- SALUD VISUAL.- Rueda de prensa en la sede del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas y online de los resultados del estudio “La visión en la España Vaciada: ¿afecta el lugar en el que vives al estado de tu visión?”. C/Princesa 25, 4º.

12:00h.- València.- TURISMO MEDIOAMBIENTE.- La Asociación Empresarial y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) presenta el proyecto GreenHost para compensar la huella de carbono de los turistas. Sede de la CEV, C/ Hernán Cortés, 4. (Texto)

16:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, se reúne con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Sede de la FEMP. C/ Nuncio, 8. (Texto)

18:15h.- Málaga.- TECNOLOGÍA MICROELECTRÓNICA.- Los ministros de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, y de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, firman el acuerdo para la instalación del IMEC, el instituto de referencia mundial de investigación y desarrollo de semiconductores. The Green Ray.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Barcelona.- LIBRO CATALÁN.- La organización de la 42 Semana del Libro en Catalán presenta las novedades de esta edición, que por primera vez se celebrará en el paseo Lluís Companys. Ateneu Barcelonès. (Texto)

10:00h.- Cáceres.- CULTURA TRANSFRONTERIZA.- Presentación en rueda de prensa de la XXIV edición de la Feria Rayana, que se celebrará en Idanha-a-Nova (Portugal), y a la que asiste el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. Palacio Carvajal (Texto)

10:00h.- Santander.- ENCUENTRO ARTE.- El Centro Botín presenta el II Encuentro Internacional: Artes, Emociones y Creatividad, que desarrollan la Fundación Botín y la Universidad de Yale. Auditorio del Centro Botín.

10:30h.- Barcelona.- FESTIVAL PERELADA.- Carlos Acosta, director artístico de la compañía cubana Acosta Danza y Oriol Aguilà, director artístico del Festival Perelada, dan a conocer los detalles del espectáculo 'Folclor', que se podrá ver los días 26 y 27 de julio en el marco de la 38ª edición del Festival Perelada. Hotel España. (Texto)

11:00h.- Málaga.- FESTIVAL JAZZ.- Presentación del 38 Festival Internacional de Jazz en Málaga. Teatro Cervantes.

11:00h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN BERLANGA.- CaixaForum Barcelona reúne más de 300 piezas originales en la exposición 'Interior Berlanga', que invita a los espectadores a descubrir las múltiples facetas de un cineasta fundamental del siglo XX en Europa. CaixaForum Barcelona. (Texto)

11:30h.- Oviedo.- BELLAS ARTES.- El Museo de Bellas Artes de Asturias presenta una nueva obra invitada, una pintura de Antoni Tàpies procedente del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Edificio Ampliación.

12:00h.- Almagro (Ciudad Real).- FESTIVAL ALMAGRO.- La directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo, y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera Hervás, presentan el sello de la serie ‘Teatro’ dedicado a este certamen, que este año celebra su 47 edición. Corral de Comedias.

12:30h.- CULTURA FUNDACIÓN.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reúne con el presidente la Fundación 1º de Mayo, Fernando Lezcano, en la sede del Ministerio.

16:00h.- Barcelona.- BALLET KIEV.- Viktor Ischuck, fundador y director del Ballet de Kiev y primer bailarín de la Opera de Kiev, presenta la gira de la compañía por España, que se inicia en Barcelona. Teatro Tivoli. Carrer Casp, 8. (Texto) (Vídeo)

19:00h.- Madrid. EXPOSICIÓN ARQUITECTURA.- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, visita la exposición 'IWan Baan. Instantes en la arquitectura', en el Museo Fundación ICO.

20:00h.- Madrid.- CONCIERTO SCORPIONS.- Concierto de Scorpions WiZink Center. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

20:30h.- Vitoria.- JAZZ VITORIA.- Myra Melford Fire, acompañada por Water Quintet, presenta su trabajo "Hear the Light Singing" en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Teatro Principal

