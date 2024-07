López Miras dará a conocer este lunes la nueva composición del Gobierno regional tras la ruptura de Vox y PP

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, dará a conocer este lunes por la mañana la nueva composición del Ejecutivo autonómico tras la salida de Vox, que entre otras cosas no contará con una vicepresidencia, cargo ocupado hasta ahora por José Ángel Antelo. López Miras lo adelantó el pasado sábado en declaraciones a preguntas de los medios de comunicación durante la clausura del Curso de Verano del PP de la Región de Murcia en San Pedro del Pinatar, al que asistió como presidente de ese partido junto a la secretaria nacional de los 'populares', Cuca Gamarra. El jefe del Ejecutivo autonómico defendió que el PP ha cumplido "todos y cada uno" de los puntos incluidos en el pacto de Gobierno suscrito con los de Santiago Abascal en la Región y remarcó que en esta comunidad "ha habido un gobierno que ha gobernado con todos y para todos, que funcionaba" y que, a partir de ahora, "seguirá funcionando". "Creo que esta es una muestra de la responsabilidad y el compromiso del Partido Popular con la Región de Murcia", comentó el dirigente regional, quien avanzó que ya tiene los nombres de las personas que sustituirán en los cargos a los dos consejeros de Vox --José Ángel Antelo y José Manuel Pancorbo--, aunque los dará a conocer este lunes. Para López Miras, la acogida por parte de la Comunidad de 16 menores extranjeros no acompañados que se encuentran "en una situación de vulnerabilidad" no justifica la ruptura de los gobiernos autonómicos en coalición. "Hay que ver detrás de esa justificación otra causa que está muy lejos de la Región de Murcia", aseveró. Respecto a si se plantea convocar elecciones autonómicas, López Miras recordó que en el último año se han celebrado tres comicios. "Sinceramente, no creo que la mayoría de los ciudadanos de la Región de Murcia estén ansiosos de que haya otro proceso electoral", dijo Insistió en que la ciudadanía dio "la inmensa mayoría" a su partido en las pasadas elecciones autonómicas, cuando el PP obtuvo "uno de los mejores resultados de España" y se quedó a dos escaños de obtener mayoría absoluta en la Asamblea Regional. "Por tanto, creo que los murcianos ya hablaron hace un año".

