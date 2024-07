La cúpula del PSOE ve a Sánchez "más optimista que nunca" sobre un acuerdo con ERC para investir a Illa

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha afirmado este lunes que el partido está optimista ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con ERC para la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de Cataluña. En la misma línea, fuentes de la dirección del PSOE, señalan que han visto al presidente del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "más optimista que nunca" ante un posible pacto en la reunión de la Ejecutiva Federal que ha presidido este lunes. No obstante, precisan que el acuerdo todavía no está cerrado aunque se están produciendo avances entre las dos partes. "Nosotros confiamos, sigue habiendo tiempo, con tranquilidad, las negociaciones están ahí, los papeles que se pasan de unos a otros siguen estando ahí", ha señalado Peña en una rueda de prensa este lunes desde la sede del PSOE en Ferraz. En este sentido insisten en que lo que dijeron los catalanes en las urnas, es decir "que Salvador Illa sea el próximo presidente de la Generalitat" se va a convertir "en una realidad" porque este es el interés de la mayoría de la sociedad catalana, "pasar página y crear un tiempo nuevo para Cataluña" ha apuntado. Por el contrario considera que hay "muy poquitos" que prefieren que no haya gobierno y se repitan las elecciones autonómicas en esta comunidad. "Esta es la disyuntiva ante la que nos encontramos", ha advertido. Uno de los puntos clave es la financiación de Cataluña para la que ERC sigue exigiendo soberanía fiscal y un concierto económico mientras que los socialistas han ofrecido un consorcio tributario en el que participen el Estado y la Generalitat y que podría recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en esta comunidad. ROVIRA EXIGE UN ACUERDO EN JULIO A este respecto, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, avisó este mismo lunes al PSC de que se levantarán de la mesa de negociación si a finales de julio no hay un preacuerdo para investir a Illa, a pesar de que el plazo finaliza el 25 de agosto. "A finales de julio tenemos que saber si hay agua en la piscina. Es importante. Si a finales de julio no vemos las bases clave que deben permitir que el país avance nos levantaremos de la mesa de negociación", advirtió en rueda de prensa tras presidir presencialmente, tras seis años y medio, la reunión de la ejecutiva de partido tras su regreso desde Suiza el pasado viernes. Según Rovira, quieren evitar que se produzca "un escenario de negociación de último minuto" y que se les atribuya toda la responsabilidad de una posible repetición electoral.

