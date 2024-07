Joaquín Reyes debuta en el teatro en Mérida con un viaje quijotesco en busca de la paz

Mérida, 15 jul (EFE).- El humorista Joaquín Reyes debutará este miércoles en Mérida como actor de teatro en una comedia "total", según su directora, Rakel Camacho, en la que encarna a Trigeo, un viticultor quijotesco harto de la guerra que subirá al Olimpo en busca de la paz.

'La Paz (Celebración grotesca sobre Aristófanes)', que se representará hasta el 21 de julio en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, es una versión de Francisco Nieva basada en el texto del célebre comediógrafo griego.

Aunque según ha explicado Camacho este lunes en la rueda de prensa de presentación, en realidad es un texto nuevo.

De ahí parte esta coproducción del festival emeritense y Sanra Produce, con música de Pablo Peña y Darío del Moral, y coreografía de Julia Monje, para montar una función de "teatro total", según Camacho.

La directora ha explicado que Nieva, del que este año se conmemoran los cien años de su nacimiento, universaliza el texto de Aristófanes, al que saca de la Guerra del Peloponeso, para presentar una obra con una "acción vertiginosa" y con un "lenguaje elevado", pero no grandilocuente.

Camacho, que debutará en Mérida, ha avisado de que se necesitará de un "público activo", ya que el espectador vivirá muchos estímulos por el impacto visual, los elementos fantásticos y el lenguaje, que incluye palabras en desuso y manchegas, la tierra de Nieva y también de Reyes.

Una función que tiene parte de formato de ópera -su directora la define como "musical de teatro"- y que es una invocación a esa esperanza y a esa utopía que siempre ha sido la paz en el mundo, según Camacho.

Para "reír y pensar", ha comentado en este sentido el máximo responsable del festival emeritense, Jesús Cimarro, que ha vaticinado que esta propuesta "va a dar mucho que hablar".

Cimarro ha confesado que llevaban años intentando convencer a Joaquín Reyes, que ha reconocido que se abrumó al recibir la propuesta, que tuvo dudas y que tras leer la obra vio que "era una oportunidad para crecer".

A su juicio es una obra divertidísima y con varias capas porque Nieva "no daba puntadas sin hilo".

Ya en su versión cómica, ha asegurado que ha sido elegido por su físico. "Ser bello al final es como una condena", ha bromeado.

En el elenco le acompañan otros siete actores y un coro del mismo número.

En el reparto está la veterana Ángeles Martín -Corifeo en la obra-, que ha recordado su vinculación especial con Nieva, que ha marcado su carrera con cinco textos, este incluido, y porque fue la persona que le casó con su actual pareja.

"Nieva es eterno", ha subrayado la actriz, que ha señalado que era un "hipnotizador" en persona y con sus textos.

Junto a ella está Sara Escudero -Hermes-, que debuta en el festival de Mérida, aunque ha venido desde niña por sus orígenes extremeños en Belvís de Monroy (Cáceres), Carlos Troya -Tumulto- y, entre otros, Laura Galán, que hace de hija de Trigeo y de La Paz.

"No me he visto más deseada en la vida", ha bromeado.

Para la coreografía, Julia Monje se ha basado en la obra de Aristófanes, en el comportamiento corporal de los cuerpos en tiempo de paz en Grecia, básicamente durante las Olimpiadas, las esculturas de la época y la música creada para esta comedia.

Por otro lado, Cimarro ha destacado el éxito de El Brujo, que la semana pasada congregó a 8.972 espectadores "a pesar del fútbol". EFE

cgr/aam

(Texto) (Foto) (Vídeo)