El PP promete "plantar cara" si el Gobierno busca "comprar con dinero público" la investidura de Illa

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha avisado este lunes que su partido y las CCAA en las que gobiernan "plantarán cara" contra el Gobierno de Pedro Sánchez si su propósito es "comprar con dinero público" la investidura del socialista Salvador Illa para convertirse en presidente de la Generalitat. "No se puede comprar a costa del bolsillo de la equidad y la igualdad de todos los españoles el cargo de ningún dirigente político", ha afirmado Sémper, coincidiendo con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El dirigente del PP ha expresado el temor de su partido a que ese encuentro del Gobierno con las CCAA sea "la previa a la compra de la investidura del señor Illa con dinero público". "Pero nosotros plantaremos cara a quienes quieren comprar con el dinero de todos el mando de la Generalitat de Cataluña", ha garantizado. Así, ha dicho que mientras que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, "ha llegado a España para exigir la independencia fiscal como paso previo a la independencia", las comunidades autónomas del PP van a defender "una financiación para todos y sin privilegios". En este sentido, Sémper ha subrayado que la posición del PP será "promover la equidad y frenar la desigualdad entre españoles" y ha criticado que el Gobierno no haya mostrado "mucho interés en acordar con las comunidades autónomas la gestión económica". "Seguimos pensando que la independencia fiscal para Cataluña rompe el modelo de solidaridad y pone en cuestión los servicios públicos y las políticas sociales desarrolladas para millones de ciudadanos españoles", ha enfatizado, para añadir que "un Gobierno que pensase en todos los españoles, y no solo en unos pocos, debería tener esto meridionamente claro". EXIGE MULTILATERALIDAD Por eso, Sémper ha insistido en que el PP no va a dejar de exigir a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "respete a las comunidades autónomas y aborde los temas que les afectan con rigor, seriedad y de manera multilateral". "El Consejo de Política Fiscal y Financiera no puede ser un mero trámite para imponer un modelo desigual al conjunto de los españoles, con el único objetivo de blindar la presidencia de Sánchez y, por otro lado, de lograr la investidura del señor Illa en Cataluña", ha avisado en una rueda de prensa en la sede del PP. El portavoz del PP ha subrayado que el Gobierno "debe de conseguir y debe de ofrecer un sistema donde todos ganen y nadie pierda, donde todos cedan algo sin renunciar a lo suyo". Es más, ha dicho que "debe evitar que se repita el error de la actual financiación, que fue aprobada por el PSOE y los independentistas, los mismos que ahora la critican". Con el fin de "reforzar la apuesta por la multilateralidad y la cogobernanza", ha indicado que los consejeros del PP han introducido en el orden del día "un cambio en el reglamento que posibilite que se cuente con los votos de más comunidades autónomas para aprobar las resoluciones de este órgano que hasta ahora, se sacan adelante tan solo con el voto del Gobierno más el de una comunidad". Finalmente, Sémper ha garantizado que el PP y las autonomías en las que gobiernan "seguirán actuando con la responsabilidad que le falta al Gobierno y que son el mejor dique de contención contra el desgobierno de la nación, contra la desigualdad y la falta de equidad".

