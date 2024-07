Sectores de Sumar apelan a desplegar medidas de regeneración potentes tras el presunto espionaje a diputados

Sectores de la coalición Sumar confían en que el presunto espionaje a diputados de Unidas Podemos entre 2015 y 2016, durante la etapa del PP en el Gobierno, sea un factor que empuje al Ejecutivo a avanzar en medidas de regeneración democrática ambiciosas. En este sentido, fuentes consultadas dentro de la confluencia a la izquierda de los socialistas, esperan que el PSOE sea conscientes y sensible a sus postulados a la hora de articular el paquete de iniciativas, del que se informará en el Congreso. Al respecto, aluden a que ya se han mantenido diversos contactos con el PSOE de cara al paquete de medidas que presentará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el miércoles en el Congreso. Y desde la discreción que entrañan las conversaciones, las sensaciones son positivas en el socio minoritario. Por parte de Sumar las negociaciones sobre las medidas de regeneración las encabezan el portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el dirigente de IU y responsable del grupo en las áreas de Interior y Justicia, Enrique Santiago. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya informó la semana pasada que habían trasladado sus propuestas al ala socialista y ahora quedaba consensuarlas. De hecho, uno de los acuerdos alcanzados en la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición fue crear un grupo de trabajo conjunto sobre medidas de regeneración. El propio Urtasun ya manifestó en rueda de prensa que había materias que querían introducir, sobre todo el compromiso de derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como Ley Mordaza. También una reforma del acceso a la carrera judicial. En ambos casos, además, han registrado proposiciones no de ley y fueron reclamadas por Sumar cuando Sánchez dijo que iba a haber un "punto y aparte" en la legislatura tras el periodo de reflexión tras la investigación judicial abierta contra su mujer. Para una parte de la coalición las revelaciones sobre seguimientos a diputados del espacio a la izquierda del PSOE debe ser una ventana de oportunidad para incluir medidas de regeneración valientes, que manden un mensaje a las bases progresistas de que hay voluntad de aplicar cambios en materia judicial, tanto para este caso como frente a la práctica del 'lawfare'. Y dar también un mensaje a los socios parlamentarios, que demandan iniciativas en ese campo. Así, esperan que todo esto sirva para que el PSOE sea más sensible a asumir sus postulados, dado que la reforma judicial con el PP vinculada al acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial es insuficiente y se debe ir "más allá". Precisamente la proposición de Ley para cambiar la Ley del Poder Judicial de PP y PSOE generó malestar en Sumar, que se plasmó en el registro de enmiendas como el plantear también la elección de suplentes a cada vocal del CGPJ y blindar así la correlación de fuerzas ante cualquier cambio en la composición de la institución. En la coalición recalcan que la prioridad para ellos son las reformas en el ámbito judicial y en materia de libertades ciudadanas, frente al ámbito de los medios sobre el que ha marcado más el presidente. Sumar, por ejemplo, viene demandando también medidas para evitar otra situación de bloqueo en el CGPJ, propuestas que iban a impulsar con o sin su socio de coalición.

