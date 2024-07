'Pa'lante' con eso, el humor de David Cepo que instaló el buen rollo en la selección

Berlín, 14 jul (EFE).- Una de las claves del éxito de la selección española que disputa la final de la Eurocopa 2024 es el ambiente que se ha vivido dentro de la concentración entre los 26 jugadores. Para ello han ayudado también sorpresas del seleccionador Luis de la Fuente como la actuación del humorista David Cepo, que interactuó con los internacionales y bromeó con Lamine Yamal.

"Le pregunté si pensaba que ganaríamos y súper convencido me dijo que sí. Yo le respondí que teniendo 16 años aún no estaba en edad ni de levantar la copa, pero estoy convencido de que va a levantar esta y muchas más todas las veces que quiera", comentó a EFE.

"También les dije que estaba convencido de que iban a ganar todos los partidos, pero que si empataban alguno, no se preocuparan porque era 'Le Normand', pero que mejor que no perdieran porque si no 'Yamal'", dijo recordando uno de los chistes que hizo con los jugadores.

Fue en el inicio de la concentración antes de viajar a Alemania cuando el 6 de junio De la Fuente preparó la sorpresa a sus jugadores. El seleccionador no se libró de las bromas.

"Empecé improvisando con el gran Luis De La Fuente. Con lo fuerte que está no me quería meter demasiado con él porque mi vida podría correr peligro. Una broma que le hice y que recibió genial ya que tiene un gran sentido del humor", desveló.

"Una vez calentado el ambiente al meterme con el entrenador ya empecé a ir a por los jugadores y la respuesta y acogida fue genial. Se creó un ambiente súper bonito en el que todas las bromas aumentaban las ganas de pasarlo bien entre todos. Interactúe con Nacho, Carvajal, Joselu, Jesús Navas o Cucurella. Los dos jugadores con los que más Morata y Lamine. Hicieron todo súper fácil con su gran sentido del humor", añadió.

Con el lema con el que recorre teatros de España David Cepo, 'Pa´lante con eso', impulsó a la selección española a por su desafío, la conquista de la cuarta Eurocopa de su historia. "Fue cumplir un sueño, me encantó poder compartir ese momento de desconexión y risas juntos. Me llamó la atención el buen rollo entre ellos y el cuerpo técnico. Las ganas de pasarlo bien que han trasladado al campo para hacer disfrutar a toda España. Ojalá que podamos celebrar todos juntos", apuntó. EFE

