Lobato ve aceptable un consorcio fiscal para Cataluña siempre que la Agencia Tributaria siga operando: "Es muy eficaz"

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, considera aceptable un consorcio fiscal en Cataluña entre el Gobierno Central y la Generalitat, siempre y cuando la Agencia Tributaria siga operando y haciéndose cargo de la recaudación porque funciona con "mucha eficacia", según ha indicado. Además, ha rechazado el concierto económico y la soberanía fiscal que reclama el independentismo para esta comunidad y cree que sería malo para todos, incluida Cataluña, porque supondría destruir un sistema que funciona por otro más ineficaz. "Si vamos a un modelo en el que se establezca una especie de consorcio o un modelo en el que la Generalitat pueda tener algún tipo de participación en la gestión del sistema, yo no lo veo mal mientras que siga operando la Agencia Tributaria", ha señalado en una entrevista en Europa Press. Lobato, que es Técnico de Hacienda de profesión, ve con buenos ojos un consorcio en el que la Generalitat "pase a tener acceso a la información y a participar en los planes de gestión" o "establecer objetivos", para que luego la Hacienda estatal "lo ejecute", ha apuntado. A su juicio ese puede ser un modelo "aceptable" e incluso "interesante", pero remarca que "lo que no va a pasar es que desaparezca la Agencia Tributaria de Cataluña" y "no por razones políticas, ideológicas o identitarias" sino porque es una "palanca esencial" para la gestión eficaz del sistema, señala. Lobato es Técnico de Hacienda por oposición, trabajó en Cataluña en su primer destino y considera que este organismo es "la joya de la corona de la administración pública", "funciona" y así lo reconoce "toda la población". Según indica, este consorcio del Estado y la Generalitat de Cataluña sería similar a los convenios de colaboración que ya tiene Hacienda con diferentes administraciones. En este sentido señala que hay muchas comunidades autónomas que tienen muy buena interlocución con las delegaciones especiales de Hacienda y participan en ese intercambio de información y colaboración a través de diferentes convenios. "En ese marco puede ser interesante, si a Cataluña le parece que eso le puede ayudar, yo no lo veo mal", ha señalado. HACIENDA, LA "PARTE ESENCIAL" DEL CONSORCIO Al ser interrogado sobre si vería bien este modelo, incluso si el hipotético consorcio recaudase el 100% de los impuestos, insiste en que sí, si es la Agencia quien lo lleva a cabo, y apunta que este organismo es el que tendría que encargarse de "la parte esencial" del nuevo organismo. El Gobierno de Pedro Sánchez ha admitido que está llevando a cabo conversaciones con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para negociar este consorcio fiscal para que recaude la totalidad de los impuestos en esta comunidad a cambio del apoyo de los independentistas a la investidura de Salvador Illa. Esta iniciativa, según defienden en Moncloa, cabría dentro del actual Estatuto de Cataluña. Sin embargo, desde ERC siguen reclamando soberanía fiscal y establecer un sistema de concierto y cupo similar al de Navarra y País Vasco, mediante el cual las comunidades gestionan el 100% de sus tributos y luego pagan un "cupo" al Estado por los servicios que presta en estos territorios. DESTRUIR EL SISTEMA POR UNO MÁS INEFICAZ El líder de los socialistas madrileños rechaza de plano este modelo y consdiera que sería "malo para todos", también "para Cataluña", según expresa, porque supondría "destruir" el actual sistema y reemplazarlo por uno más "ineficaz". "Teniendo la joya de la corona de la administración pública del país, que es la Agencia Tributaria, ¿cómo vas a destruir eso para crear otra cosa que sería mucho más ineficaz?", ha cuestionado. Dice además que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el partido "a todos los niveles" han dicho "infinidad de veces" que no comparten ese modelo. INVESTIDURA DE ILLA, PRIMER HITO DE LA LEGISLATURA Por otro lado, respecto a la viabilidad de la legislatura a nivel nacional, dice que no sabe si el Gobierno será capaz de seguir los tres años que quedan, aunque pone el foco en la investidura de Illa, que todavía está en el aire. "Vamos a ver qué pasa en Cataluña, que es el primer hito importante que tenemos", señala. En este sentido considera que la voluntad de los catalanes es clara y pasa por que el líder del PSC sea el nuevo presidente catalán y espera que esto se pueda confirmar en el mes de agosto. Finalmente, sobre la importancia de que haya nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2025, para los que el Gobierno no tiene garantizados los apoyos, Lobato dice que "estaría bien" y sería "deseable" aprobar nuevas cuentas porque permiten adecuar la realidad a cada año. No obstante considera que hay en vigor unos "buenos presupuestos" que se hicieron con "capacidad de adaptación" al momento actual en el que se está produciendo un crecimiento de la economía por encima de Europa y que han permitido gestionar este año 2024 "con normalidad".

