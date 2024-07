PSOE critica "conspiraciones y victimismo" de Ayuso con Nacho Cano y pedirá que le retire la Gran Cruz si hay condena

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha criticado las "conspiraciones y victimismo" que ha desplegado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a raíz de la detención del productor musical Nacho Cano por irregularidades en la contratación de miembros de su musical 'Malinche' y pedirá que se le retire la Gran Cruz del 2 de Mayo de la Comunidad entregada en 2021 si hay condena. Lobato ha asegurado en una entrevista con Europa Press que "nadie se cree" lo afirmado por Ayuso --que vio "estalinismo" en la "destrucción personal con fines políticos" que cree impulsada por Moncloa-- y ha añadido que no entiende "qué hace la Comunidad de Madrid metiéndose en defender a ningún señor porque sea amigo de la presidenta". Este caso salía a la luz este miércoles cuando se conocía que Nacho Cano había sido detenido por supuestas contrataciones irregulares de migrantes. Ofrecía una rueda de prensa tras ser puesto en libertad y aseguraba que la única razón de la acción policial era su "apoyo a Ayuso" y afirmaba que la policía venía "dirigida". "Es criminal no soy yo, es a la policía a la que hay que investigar", sostuvo. El exmiembro de 'Mecano' matizaba este viernes señalando que no se refería a toda la Policía sino al tratamiento en su caso "de delincuente" cuando, a su juicio, no lo es, y apuntaba que tendrá que ser un juez quien lo decida. "Lo exagerado y desproporcionado de la actuación y la filtración a medios del Gobierno apuntan a otros motivos", ha subrayado en un comunicado. Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid enmarcaba la detención en el "interés" del Ejecutivo central de "tratar de desviar la atención" ante lo "grave" de los "casos de corrupción que están asediando" al presidente de España, Pedro Sánchez. "Ayuso no es el centro del universo. Va a acabar diciendo que al sobrino de su peluquera le han puesto una multa y que es porque se sabe que es el sobrino de su peluquera. Un poquito de seriedad", ha ironizado el líder de los socialistas, quien ha defendido la labor de la Justicia y de la Policía. Preguntado por la concesión de la Gran Cruz del 2 de Mayo a Nacho Cano por parte de Ayuso en 2021, ha asegurado Lobato que si hay una condena por estos delitos "tan graves" pedirán su retirada al entender que "no sería merecedor de ese reconocimiento".

