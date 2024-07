Puigdemont celebra el regreso de los huidos Rovira, Wagensberg y Serra: "Se acaba una injusticia"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha dado celebrado el regreso desde Suiza de la secretaria general de ERC, Marta Rovira; el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg; el vicepresidente de Òmnium, Oleguer Serra; al periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez y al activista Josep Campmajó: "Se acaba una injusticia". En un apunte en 'X' recogido por Europa Press, el también candidato de Junts a presidir la Generalitat ha dicho que "con exiliados, encarcelados y perseguidos no puede hacerse política en igualdad de condiciones", y que mientras eso dure no existirá ninguna normalidad. Ha reivindicado que el regreso de Rovira, Wagensberg, Serra, Rodríguez y Campmajó, "perseguidos por la gran farsa judicial que ha sido el caso 'Tsunami", es una gran alegría, si bien ha advertido de que aún se está lejos de la normalidad política. "Todavía estamos lejos de tener las condiciones que nos permitan hacer política con la normalidad a la que tenemos derecho, no sólo personalmente, sino sobre todo como pueblo", ha remarcado Puigdemont. También ha deseado a los cinco que puedan recuperar estos años y meses que considera que les han sido robados, y les ha emplazado a volver al trabajo lo antes posible, ya que "hay mucho pendiente".

