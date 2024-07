Peque, sobre García Pimienta: "Si ve que un joven rinde, lo pone sin problemas"

Sevilla, 12 jul (EFE).- El delantero Gerard Fernández 'Peque', fichado por el Sevilla hasta 2028 desde el Racing de Santander, ha destacado la valentía del entrenador de su nuevo equipo, Xavier García Pimienta, por su apuesta por la cantera "y por el rendimiento", ya que "si ve que un joven rinde, lo va a aponer sin problemas".

Peque, de 21 años, llegó a la disciplina del Racing en 2022 procedente del Barcelona, en cuyo filial coincidió con el técnico del Sevilla, quien "ya me conoce mucho mejor" porque le hizo debutar siendo juvenil y ya al año siguiente jugó la temporada completa con él: "exige mucho y eso para los jóvenes es muy importante".

El nuevo jugador del Sevilla dijo a los medios del club que este paso supone "un cambio grande y tendrá su proceso de adaptación" que espera "que sea cuanto antes", aunque apuntó que viene "con la máxima humildad y con hambre de poder hacer las cosas bien" en un club que definió como "de lo mejor de Europa".

"Sentía que tenía que estar aquí. Es un reto en lo personal como en lo colectivo. Si todos remamos en la misma dirección podemos volver a donde se merece el Sevilla y crecer entre todos", aseveró el delantero catalán, quien se definió como delantero aunque se siente "mejor de 10", un "sitio ideal" que dijo haber encontrado en Santander.

Manifestó que ha "mejorado mucho en abrir el balón a la banda, en llegar lo máximo posible al área, que es lo importante porque es donde se hace daño, donde se hacen los goles", aunque precisó que su "manera de entender el fútbol es también defender, dar lo máximo en cada aspecto porque las dos facetas son igual de importantes".

“Cuando llegas al área, el delantero no se lo piensa mucho. Me ha entrado casi todo este año por suerte, así que estoy muy contento. Me ha llegado por trabajo. Lo importante es estar ahí, aprender, mejorar. Las cosas acaban llegando”, destacó sobre su faceta goleadora.

El nuevo jugador sevillista explicó que su apodo se lo pusieron en benjamín, "donde había otro más pequeñito" que él y "al entrenador le salió" llamarle así: "hasta hoy me ha ido bien con este apodo, así que para qué cambiar. Todo el mundo me conoce así", dijo. EFE

