El PSOE extremeño pide a Guardiola derogar las medidas aprobadas con Vox para darle apoyo y estabilidad

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha condicionado dar apoyo y estabilidad al gobierno autonómico a que la presidenta María Guardiola derogue las medidas aprobadas con Vox en el último año. Después de la ruptura del Gobierno autonómico de coalición que formaban el PP y Vox, el líder de los socialistas dice que "antes de pedir estabilidad" deben "conocer qué es lo que quieren hacer y cómo van a arreglar aquello que ellos mismos han estropeado", según ha indicado este viernes en una rueda de prensa. "Para dar estabilidad, primero tenemos que saber qué van a hacer en ese momento" en el que existe "un gobierno desorientado" tras la ruptura con Vox, ante lo que Gallardo ha preguntado a Guardiola "¿qué medidas aprobaron con Vox que está dispuesta a derogar de aquello que alegremente aprobó ya con Vox en la Asamblea?", ha planteado. Ante esta situación, el secretario general del PSOE extremeño ha asegurado que "si realmente quiere buscar estabilidad y apoyo, primero tenemos que conocer qué pactos va a derogar de aquellos que aprobó" con Vox, y "cuáles van a decaer para posibilitar encuentros con otros partidos políticos". En cualquier caso, Gallardo ha reafirmado que para los socialistas, "Extremadura es lo primero", y que el partido está "preparado para cualquier circunstancia". CONVOCAR EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO Por otro lado, ha avanzado que diputados de su partido pedirán que se convoque la Comisión Nacional de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo para que evalúe lo que ha ocurrido en la región con el consejero de Vox en el Ejecutivo regional, Ignacio Higuero, tras su decisión de abandonar el partido y mantenerse en el Gobierno del PP de María Guardiola. Además, ha recordado que este Pacto Antitransfuguimo está suscrito también por el PP, por lo que "ya ven lo que les importa al PP, sus propios pactos. Gallardo ha lamentado el "lío monumental" que se ha generado en Extremadura después de Vox haya roto el pacto que mantenía con el PP para gobernar en Extremadura, lo que ha generado "inestabilidad" en la región, a lo que se une también que la Junta de Extremadura cuenta a partir de ahora con "un consejero tránsfuga". En su intervención, el dirigente socialista extremeño ha destacado que "hoy ha sido un día bueno para España y lo podía haber sido también para Extremadura", ya que "los gobiernos autonómicos se han desprendido de la ultraderecha", tras lo que ha lamentado que "en Extremadura no ha sido así" ya que el consejero de la formación se mantiene en el cargo. Esto pone de manifiesto, a juicio de Gallardo, que "lo primero son los sillones y no las soluciones", tras lo que ha recordado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ahora es "una presidenta sin mayoría, sin haber ganado las elecciones" por lo que "lo que necesita es hablar, dialogar y derogar". Para ello, "el primer paso" que tiene que dar María Guardiola es decir "qué está dispuesta a cambiar en el Gobierno para que se centren los intereses de Extremadura y no los intereses personales de ella misma". En su intervención, el dirigente socialista extremeño ha considerado que el PP y Vox "han utilizado Extremadura como laboratorio, una vez más, como conejillo de indias, de sus pactos y juegos", y como consecuencia, "Guardiola ha metido a Extremadura en una inestabilidad desconocida hasta ahora, con un consejero tránsfuga incluido". Ante esta situación, Gallardo ha alertado de que "las decisiones que afectan a Extremadura han dejado de depender" de la región, sino que se toman en "en Madrid, exactamente en las sedes centrales del PP y Vox", donde se decidió "el pacto de la vergüenza" en ambos partidos en Extremadura, y ahora se ha decidido la ruptura del pacto. Un pacto que, según ha recordado Gallardo, "fue un pacto de perdedores", ya que las elecciones las ganó el PSOE de Extremadura, tras lo que ha señalado que "ahora la parte mayoritaria de ese pacto de perdedores le pregunta al PSOE sobre estabilidad en Extremadura", a lo que ha replicado que "este lío deben resolverlo ellos, porque son ellos los que realmente lo han creado". DESCARTA UNA MOCIÓN DE CENSURA Respecto a la posibilidad de presentar una moción de censura a la presidenta de la Junta, Gallardo ha descartado que "una moción de censura sea una buena solución para Extremadura", ya que a su juicio "la señora Guardiola la perdería, aunque sea por ese sentimiento descarnado de respuesta de Vox", pero eso "no significaría dar estabilidad a esta tierra", ha dicho. Por eso, Gallardo ha asegurado que "lo importante no es que el PSOE acceda al gobierno cuanto antes, sino que acceda cuando los ciudadanos" lo decidan, por lo que a su juicio "la moción de censura no es una solución, sino todo lo contrario" y ha considerado que "el PSOE ha de trabajar en el lugar que los extremeños y las extremeñas nos pusieron".

