Mir: “Estoy donde quería estar; ya habrá tiempo para hablar del Sevilla”

Valencia, 11 jul (EFE).- El nuevo delantero del Valencia Rafa Mir, cuya cesión al club de Mestalla por el Sevilla se cerró este jueves, aseguró en su presentación que se encuentra "donde quería estar" y dijo que "habrá tiempo para hablar del Sevilla".

El excanterano valencianista señaló que es un "día para hablar de lo bonito que es volver a casa”.

Mir, formado en la academia valencianista desde cadete hasta la temporada 2016-17, se mostró feliz por volver a la que considera su casa y agradeció el esfuerzo del Valencia, del director deportivo Miguel Ángel Corona, del entrenador Rubén Baraja y de su agente.

“Quería dar las gracias a cuatro pilares que han sido súper importantes para que hoy esté aquí. Al club, que ha hecho un esfuerzo increíble, a Corona, que hemos tenido muchísimas conversaciones desde hace un año, a Baraja y a mi agente que ha llevado una operación muy complicada”, contó.

Preguntado en varias ocasiones por el Sevilla, con el que no se cerró un acuerdo en las dos pasadas ventanas de fichajes, no quiso centrarse en el conjunto hispalense. “No es día de hablar del Sevilla, es momento de hablar de este día tan bonito, de volver a casa, de la ilusión con la que vengo y ya lo hablaremos más adelante. No toca”, reiteró.

“No voy a negar que ha sido duro, he tenido que cambiar mi cabeza y adaptarme a cada situación, pero todo ha terminado donde tenía que hacerlo, que es en casa”, aseguró Mir, sobre quien el Valencia tiene una opción de compra y que dijo que se ve muchos más años en el club.

EFE

1011943

plm/nhp/ism

(foto)