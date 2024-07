Los consejeros de Vox no acuden a la reunión del Gobierno de Murcia tras dar el partido por rotos los acuerdos con PP

El vicepresidente del Ejecutivo murciano y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, y el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo, no han acudido este jueves a la reunión semanal del Consejo de Gobierno después de que Vox --partido al que pertenecen-- haya dado por rotos los pactos en las comunidades en las que gobiernan con el PP. En concreto, Antelo y Pancorbo no han acudido a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno que se celebra semanalmente en el Palacio de San Esteban --sede del Ejecutivo--, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de Vox y de la Administración regional. No obstante, la reunión del Consejo de Gobierno se ha celebrado igualmente, según fuentes del Ejecutivo murciano. A la reunión no han acudido ni Antelo ni Pancorbo, a pesar de que solo el primero estaba citado al Comité Ejecutivo Nacional que Vox ha convocado de urgencia este jueves para acordar "los próximos pasos" tras dar por rotos los pactos de gobierno con el PP en las comunidades autónomas en las que gobiernan. Cabe recordar que Vox ha adoptado esta decisión después de que los de Alberto Núñez Feijóo acordaran este miércoles con el PSOE el reparto de más de 300 menores migrantes no acompañados a los territorios desde Canarias.

Compartir nota: Guardar Nuevo