Abascal confirma que Vox saldrá de los gobiernos de CCAA y retira su apoyo parlamentario en Baleares

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado este jueves que su formación saldrá de los gobiernos de coalición con el PP en Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Castilla y León y retirará el apoyo parlamentario en Baleares, donde los 'populares' gobiernan en minoría, para pasar a ser una oposición "leal y contundente" en las regiones citadas. Así lo ha trasladado en una declaración retransmitida en vídeo al término de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que Vox había convocado con carácter de urgencia tras el visto bueno del PP al reparto de menores migrantes no acompañados por las autonomías para aliviar la carga de Canarias, planteado por el Gobierno central y una línea roja para los de Abascal. En su intervención, el presidente de Vox ha trasladado que la Ejecutiva de su partido "ha constatado" que los pactos suscritos con el PP "están rotos como consecuencia de la agresión" del presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de "obligar a sus presidentes autonómicos a pactar con Pedro Sánchez el reparto de menas ilegales". Y lo hizo, según ha denunciado, "a sabiendas de que su socio, al que han mentido y confundido, no estaba de acuerdo" con tal medida. Así, ha explicado que la ruptura de los pactos se materializará con la dimisión de los cuatro vicepresidentes autonómicos (Alejandro Nolasco, Aragón; Vicente Barrera, Comunidad Valenciana; José Ángel Antelo, Murcia; y Juan García-Gallardo, Castilla y León) y Vox retirará su apoyo parlamentario al PP en las regiones, lo que incluye Baleares. "Vox pasará a ejercer una oposición tan leal y contundente como en el resto de España", ha agregado, afirmando que su formación no tiene "apego a los sillones". Abascal ha asegurado que Vox "ha cedido quizá a veces demasiado para salvaguardar" los gobiernos autonómicos con la vista puesta en "consolidar una alternativa nacional", pero ha lamentado que es "imposible pactar con quien no quiere hacerlo" y "pretende imponer políticas de fronteras abiertas". IMPEDIR PRIMERO, TORPEDEAR DESPUÉS Aludía así a Feijóo, al que ha acusado "primero de impedir y luego de torpedear" los acuerdos en las autonomías. En esta línea, ha arremetido contra el líder 'popular' por "pactar permanentemente con el autócrata corrupto" de Sánchez. El líder de Vox ha querido remarcar el rechazo de su formación a la inmigración ilegal, del que han advertido "por activa y por pasiva", por generar "inseguridad, delincuencia y un coste económico cada día mayor a todos los españoles". "Nadie ha votado a Vox y me atrevo a decir al PP para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas", ha subrayado. Según la propuesta del Ejecutivo, las autonomías en las que PP y Vox gobernaban en coalición acogerían un total de 110 menores migrantes: Aragón, 20; Castilla y León, 21 menores; Comunidad Valenciana, 23; Extremadura, 30; y Murcia, 30. Baleares, donde los 'populares' gobiernan en minoría gracias al apoyo externo de los de Abascal por un acuerdo de investidura, acogería diez. En el PP creen que romper los pactos por acoger "entre 10 y 30 menores" suena a "excusa". Vox entró en un gobierno autonómico por primera vez en Castilla y León, donde ostentaban la Vicepresidencia y tres consejerías. Después llegaron la Comunidad Valenciana, donde Vox tiene la Vicepresidencia, dos consejerías y la Presidencia de las Cortes; Murcia, donde también tienen la Vicepresidencia y dos consejerías; Aragón, una Vicepresidencia, dos consejerías y la Presidencia del Parlamento; y Extremadura, una consejería. Las cinco comunidades autónomas ya han aprobado los presupuestos para el próximo ejercicio. La formación de Santiago Abascal ya desligó esta mañana la ruptura de los pactos suscritos en las autonomías de los gobiernos en coalición con los 'populares' en los ayuntamientos.

Compartir nota: Guardar Nuevo