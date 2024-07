Los abogados inscritos en el Turno de Oficio atendieron en 2023 más de 2 millones de asuntos de justicia gratuita

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha informado de que los 40.748 profesionales de la abogacía inscritos al Turno de Oficio atendieron más de 2 millones de asuntos de justicia gratuita en 2023, un 3,5 por ciento más que en 2022. Este dato se refleja en el XVIII Observatorio de la Justicia Gratuita Abogacía Española-Aranzadi LA LEY que se ha presentado este miércoles, en el que se apunta además que la inversión aumentó un 5,8 por ciento hasta superar los 314 millones de euros. Explica además que los asuntos por violencia de género han subido un 15 por ciento, que la inversión por ciudadano es de 6,5 euros y que la retribución para el abogado por asunto asciende ligeramente hasta los 151 euros. Con estos datos sobre la mesa, la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, ha señalado en la presentación que desde el CGAE quiren "rendir homenaje a los más de 40.000 profesionales que prestan este servicio, 24 horas al día, 365 días al año". También ha recordado las principales reivindicaciones de la Abogacía sobre esta materia: "Es imprescindible revisar los baremos, que están totalmente desactualizados, tiene que haber un sistema de actualización automática, y hay que recoger el conjunto de las actuaciones que se llevan a cabo, y la cobertura de las personas jurídicas". En la presentación, que tiene lugar dos días antes del Día de la Justicia Gratuita que se celebra el 12 de julio, también han participado el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo, Antonio Morán, la presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY, Cristina Sancho, y el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia. "Desde la creación del Turno de Oficio hace más de 400 años la abogacía se ha adelantado sistemáticamente a la legislación, defendiendo los derechos de los más vulnerables, estuviera o no bien regulada su misión. Aún hoy no lo está, como se desprende de las conclusiones del Observatorio", ha afirmado Sancho. AUMENTO DE LA INVERSIÓN El Observatorio concluye que la inversión en justicia gratuita de las distintas administraciones públicas aumentó un 5,8 por ciento, hasta superar los 314,1 millones de euros, algo que supone, dicen, la cifra más alta que se haya destinado a este servicio. En 2022 la inversión pública fue de 296,8 millones. Antonio Morán, presidente de la comisión de justicia gratuita de la Abogacía, ha reclamado, no obstante, un mayor compromiso económico de las administraciones para sostener el sistema. La inversión por ciudadano fue de 6,56 euros, poco más que los 6,25 del año pasado. En este sentido, se ha recordado que el coste medio por expediente fue de 151,37 euros, ligeramente superior a los 148 de 2022, pero todavía por debajo de los 153 de 2020. La baja remuneración por la asistencia jurídica gratuita es una de las principales quejas de los profesionales que ofrecen este servicio esencial. De hecho, según el informe presentado, el 65,7 por ciento de la inversión global se destinó al turno de oficio, el 21 por ciento a asistencia letrada, el 4,6 por ciento a violencia de género y el 8,7 por ciento a gastos de infraestructura. CATALUÑA A LA CABEZA EN INVERSIÓN Por comunidades autónomas, el informe arroja que la que más invirtió fue Cataluña con más de 66 millones, cuatro más que en 2021, seguida de Madrid con 49,4 millones y Andalucía con 46,7 millones. Sobre los asuntos que se han manejado, el informe señala que los que más aumentan son los referidos a violencia de género, un 15,9 por ciento más que el año anterior, hasta los 81.397. "La mujer se ve más protegida para denunciar", ha reflexionado Ortega. Apunta además que la asistencia letrada al detenido aumentó un 10 por ciento hasta los 767.879 asuntos, mientras que los de turno de oficio disminuyen ligeramente --un 0,8 por ciento-- hasta los 1.222.422 asuntos, de los que el 56 por ciento eran penales. Y por jurisdicciones, en lo Social hubo un 6 por ciento más de asuntos, mientras que los casos civiles disminuyeron un 11 por ciento y en penal aumentaron un 2 por ciento. CCAA POR NÚMERO DE ASUNTOS El informe muestra que, a diferencia de años anteriores, en 2023 fue Cataluña y no Andalucía la comunidad con más número de asuntos, con 430.124 (un 5,4 por ciento más), seguida por Andalucía, con 416.522 (un 1 por ciento menos que en 2022). Canarias, con casi 118.000, fue la comunidad que registró el mayor aumento, un 15,7 por ciento más, debido en gran medida a la crisis migratoria y las llegadas récord de migrantes. El mayor descenso lo registró Cantabria, un 21 por ciento menos, debido al impacto en los juzgados de las huelgas de funcionarios judiciales. En 2023 continuó la disminución en el número de abogados adscritos al turno de oficio: fueron 40.748, frente a los 42.198 de 2022 (un 4 por ciento menos). De estos el 51 por ciento son hombres y el 49 por ciento mujeres --mientras que en extranjería y en violencia de género ellas representan el 53 por ciento--. Esta cifra sigue representando casi un tercio de los 148.941 abogados y abogadas ejercientes en España. Por otro lado, explica el informe que a pesar del abultado número de asuntos, solo se registraron 5.012 quejas, lo que supone un 12 por ciento menos que el año anterior. De esas quejas, fueron archivadas 3.247, y hubo 299 expedientes que terminaron con sanción a los letrados que los llevaron, un 19 por ciento menos que el año anterior. "El rigor y la seriedad con la que la abogacía lleva adelante estos compromisos de la justicia gratuita no se puede poner en entredicho", ha asegurado Morán. OPINIÓN POSITIVA DEL USUARIO Por último, el informe recoge que el índice de satisfacción con el servicio se mantiene muy alto dado que el 89 por ciento de los usuarios tiene una opinión positiva de la atención recibida en la tramitación de la asistencia y el 82 por ciento quedó satisfecho con el asesoramiento legal recibido, según la 'Encuesta sobre la Asistencia Jurídica Gratuita en España' elaborada por Metroscopia para este Observatorio. Sin embargo, también revela que todavía hay un 17 por ciento de la población general que desconoce la existencia de este servicio. "La justicia gratuita es un éxito rotundo, muy bien valorado por quienes lo conocen de primera mano, pero sigue siendo una labor muy desconocida", ha afirmado Toharia, presidente de Metroscopia. El Observatorio recoge, por otro lado, que el comité de expertos recomienda para esta edición que se apruebe una nueva norma para sustituir a la actual, que, desde su aprobación en 1996, se ha quedado desfasada. Esta nueva ley debería, señalan los expertos, establecer criterios razonables y equitativos para el reconocimiento de la justicia gratuita. También destacan la necesidad de garantizar siempre este derecho a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad, de marginalidad o en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, inmigrantes y refugiados, presos y menores en centros de internamiento, y a las mujeres víctimas de violencia de género, que con frecuencia sufren de violencia económica. Y además, añaden, se deberían mejorar las condiciones en las que los abogados prestan este servicio, actualizando la compensación económica que perciben e incluyendo todas las actuaciones que realizan por imperativo legal.

Compartir nota: Guardar Nuevo