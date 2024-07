La FPdGi premia a 6 jóvenes en el acto de los 15 premios Princesa de Girona en Lloret (Girona)

La Fundación Princesa de Girona (FPdGi) ha premiado este miércoles a seis jóvenes en la ceremonia de sus premios anuales, que este año cumplen 15 años y se han celebrado en Lloret de Mar (Girona). Esta edición ha distinguido a la actriz Victoria Luengo (Arte); al ceo de Auara y Liux, Antonio Espinosa de los Monteros (CreaEmpresa); al arquitecto Daniel Millor; al ecólogo Moisés Expósito-Alonso; a la confundadora de New Sun Road Guatemala, Susana Arrechea (Internacional CreaEmpresa), y a la química Yarivith Carolina (Internacional Investigación), que no ha podido asistir. La ceremonia ha estado marcada por tres efemérides: el 15 aniversario de la Fundación, la primera década desde la proclamación del rey Felipe VI, y la mayoría de edad de la Princesa de Asturias y Girona, que cumplió 18 años el 31 de octubre. CUIDAR LA AUTOESTIMA En su intervención, Luengo ha instado a cuidar la autoestima: "Me gustaría deciros que os respetéis siempre, cuidéis vuestra autoestima y valoréis lo que sois y lo que podéis llegar a ser". Espinosa de los Monteros ha recordado que empoderar "no es crear víctimas, sino guerreros y guerreras fuertes, con grandes valores y ganas de comerse el mundo", mientras que Millor ha hecho un alegato en favor de la justicia social. ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Expósito-Alonso ha animado a la audiencia a no decaer ante el avance del cambio climático: "Jóvenes, sois la generación más apta tecnológicamente, sois empáticos, pensáis en comunidad y tenéis la mente abierta a la diversidad cultural". Arrenchea ha explicado que es de Guatemala, tierra "en la que las oportunidades son un lujo", y ha asegurado que, más que nunca, cree en la educación como una herramienta importantísima para transformar vidas. ONA CARBONELL Durante el acto, el periodista y presentador José Yalamo ha entrevistado a la nadadora de natación sincronizada Ona Carbonell, que ha explicado cómo el deporte es para ella una herramienta de cohesión social con la que también se puede "cambiar el mundo". Además, jóvenes músicos que participan en programas de la FPdGi han vestido una camiseta solidaria diseñada en colaboración con Lola Casademunt durante su interpretación del himno-canción de la FPdGi 'La vida es hoy'. ASISTENTES Al acto han acudido la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, y el primer secretario del PSC, Salvador Illa. También han asistido el jugador del FC Barcelona Gavi, el cantante Blas Cantó, el actor Santiago Vaca y el diseñador Juan Avellaneda, entre otros.

