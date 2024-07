El PP, sobre la reforma de la ley de extranjería: "solidaridad toda, chapuzas ninguna"

Madrid, 10 jul (EFE).- El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha evitado este miércoles aclarar si apoyarán la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno llevará al Congreso, a la espera de conocer el texto definitivo, pero sí ha avanzado que su posición será clara: "solidaridad toda, chapuzas ninguna".

Así lo ha asegurado al ser preguntado por este asunto en una entrevista en Onda Cero, recogida por EFE, en la que ha defendido que, ante un problema que va a seguir creciendo en los próximos meses, es necesario hacer una política de Estado "a medio y largo plazo".

Se ha referido también a la advertencia de Vox de que se saldrá de los gobiernos regionales que no utilicen "todos los medios políticos y legales" para evitar el reparto de menores no acompañados.

Semper ha recalcado que no van a cambiar su posición en una tema tan sensible como es la política migratoria por las "amenazas" de ningún partido y ha añadido que esas amenazas pueden funcionar a los independentistas con Pedro Sánchez, pero no con el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

"Si se rompen (los acuerdos) será Vox el responsable y tendrá que explicar por qué" ha roto con el PP, ha dicho Sémper, antes de subrayar que prefieren que esos gobiernos "sigan funcionando y no se rompan". EFE

