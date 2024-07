Almeida descarta prohibir pisos turísticos: "Madrid no tiene un problema con el turismo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descartado este miércoles prohibir pisos turísticos en la capital española, y ha apostado por tener una regulación para mantener una convivencia entre el sector turístico y la ciudad: "Madrid no tiene un problema con el turismo", ha dicho. Así se ha expresado Almeida, junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un coloquio organizado por 'La Vanguardia', donde ha preferido no valorar el anuncio de su homólogo barcelonés de prohibir pisos turísticos porque, a su juicio, las medidas que toma un ayuntamiento responden a las necesidades locales de cada ciudad. En un auditorio con presencia de destacadas caras del mundo político y empresarial, Almeida ha puesto el foco en tener una regulación clara para atacar los pisos turísticos ilegales, fortaleciendo inspecciones y sanciones, y apostar por zonas diferenciadas en la ciudad y bloques exclusivos diferenciados de pisos turísticos. Ha apuntado que los pisos turísticos que generan más problemas de convivencia son aquellos que están diseminados en edificios residenciales. EL TURISMO, "ESENCIAL" PARA ESPAÑA El alcalde ha asegurado que Madrid tiene un "modelo de convivencia" entre los vecinos de la ciudad y el turismo, y ha valorado que el turismo es una actividad, textualmente, esencial para España con grandes cotas de excelencia. Respecto a la competencia entre Madrid y Barcelona como dos polos de atracción turística y económica, Almeida ha remarcado que el primer número de turistas nacionales en Madrid son los de Barcelona, y viceversa, por las conexiones rápidas que hay entre ambas urbes en avión o en tren de alta velocidad. Almeida ha dicho que ambas ciudades no compiten por llevarse un evento a costa del otro, sino que compiten entre ellas y con otras urbes a escala global para crecer a través del talento, en una competición que, a su juicio, sirve muchas veces para mejorar: "Cuanto mejor le vaya a Barcelona, mejor le irá a Madrid", ha subrayado. Ha puesto como ejemplo la Copa América de Vela, que se celebra en Barcelona a partir de agosto, como un evento que seguramente atraerá nuevos turistas a Madrid, que aprovecharán la estancia en España para viajar a la capital española por la facilidad para viajar entre las dos ciudades. VISITA A BARCELONA Ambos alcaldes han llegado juntos al auditorio del coloquio, aunque unos minutos tarde, porque Almeida, según ha asumido él mismo, ha pedido a Collboni que le enseñara detalles del edificio histórico del consistorio, en el centro de Barcelona, donde el alcalde de Madrid aún no había estado nunca. Al coloquio han asistido caras conocidas del mundo político y empresarial, como el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el exdiputado del PSOE en el Congreso, Eduardo Medina; el exconseller de la Generalitat Santi Vila o el ceo de Seat y Cupra, Wayne Griffiths.

