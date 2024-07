Vox no cree una "amenaza" el aviso del juez Peinado de detener a Begoña Gómez y lo ciñe al "interés procesal" del caso

Vox no ve una "amenaza" el aviso del juez Juan Carlos Peinado de detener a Begoña Gómez, esposa del presidente, Pedro Sánchez, si no acude a la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés y lo ciñe a "razones de interés procesal" en el caso que se investiga. Peinado ha advertido a Gómez de que tiene la "obligación" de acudir el lunes a los juzgados de Plaza Castilla para seguir la declaración como testigo del empresario y si no lo hace o no alega "causa justa" para su ausencia podrá dictar "una orden de detención". La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha valorado en rueda de prensa que se trata de una notificación sobre un acto procesal y que "no es una amenaza". "Si el juez considera que la mujer del presidente debe estar presente en el juzgado, pues tendrá que estarlo" y "es una notificación que corresponderá y atenderá a razones de interés procesal y para el buen procedimiento de la causa", ha añadido. Gómez está investigada por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ya acudió a estos juzgados para declarar el pasado viernes, pero se pospuso el interrogatorio para el 19 de julio porque no se le había notificado correctamente una de las querellas aportadas al procedimiento.

