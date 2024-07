Sumar pide explicaciones al Gobierno por la compra de armas a Israel, que un informe cifra en más de mil millones

Sumar ha solicitado explicaciones al Gobierno por la compra de material armamentístico a Israel, después de que un informe cuantifique adquisiciones por un valor superior a los 1.000 millones de euros. Así lo trasladado el grupo plurinacional en una batería de preguntas parlamentarias suscritas por sus diputados Enrique Santiago (IU), Engracia Rivera (IU), Tesh Sidi (Más Madrid), Fèlix Alonso y Gerardo Pisarrello ('Comunes'). En sus iniciativas, dirigidas a varios departamentos ministeriales, los parlamentarios de Sumar critican "graves contradicciones" entre las explicaciones de compraventa de armas con Israel con los informes externos independientes. Con ello, aluden al informe del Centre Delàs d'estudis per la pau, que determina que España ha concedido contratos valorados en 1.027 millones de euros a empresas israelíes y sus filiales en nuestro país desde el 7 de octubre, cuando comenzó la ofensiva de Israel contra Palestina. El informe, llamado 'Business as usual. Análisis del comercio de armas español de 2022-2023 y argumentos para un embargo de armas a Israel', se centra en el comercio de armas entre España e Israel y desvela que, "a pesar de la extrema gravedad" de la ofensiva del Estado hebreo contra la Franja de Gaza, las relaciones militares entre Madrid y Tel Aviv se han mantenido en "lo esencial", como antes del 7 de octubre. De esta forma, requieren datos al Ejecutivo sobre cuántas armas se han exportado desde España a Israel desde el 7 de octubre, y si hay previsión de exportar más a la vista de los contratos que hay firmados. Aluden a que varios medios recogen que "España ha seguido importando armas de Israel y adjudicando contratos públicos a empresas de seguridad y defensa israelíes o a sus filiales" en nuestro país". Y confrontan que el pasado mes de abril el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en el Congreso que desde el 7 de octubre España "no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel". Mediante sus iniciativas, Sumar alerta de que los datos de este estudio implican que España tampoco se ha establecido un "embargo formal de armas sobre Israel", una medida solicitada por la relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese. "El hecho de que esas exportaciones estuviesen ya autorizadas antes del 7 de octubre no impide que se pudiera revocar el permiso, según establece el reglamento de control del comercio de material de defensa", ahondan los parlamentarios que aluden a que esa normativa permite cancelaciones si existen 2indicios racionales" de que el material puede usarse en acciones "que perturben la paz", que puedan "exacerbar tensione" o "que puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano".

