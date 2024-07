El Gobierno destina 70 millones para comprar sistemas de aeronaves no tripuladas y un sistema de navegación Galileo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes destinar más de 70 millones de euros para comprar sistemas de aeronaves no tripuladas y adquirir un sistema de navegación en servidor y receptor aeronáutico Galileo de alta precisión. En concreto, según consta en las referencias del Consejo de Ministros, el Gobierno ha autorizado la celebración de un acuerdo marco por un valor estimado de 45.333.010 euros para procurarse los sistemas de aeronaves no tripuladas dirigidas por control remoto (Remotely Piloted Aircraft System o RPAS) clase I categoría mini ala fija tipo A. El acuerdo permitirá dotar a las unidades de las Fuerzas Armadas de sistemas ISR portátiles (intelligence, surveillance and reconnaissance o inteligencia, vigilancia y reconocimiento) que mejoren sus capacidades de obtención de información en los diferentes escenarios operativos en los que desempeñan sus misiones, facilitando y garantizando con ello su adaptación a las circunstancias cambiantes de dichos escenarios, tanto en operaciones militares como en operaciones de apoyo o asistencia en situaciones de emergencia y protección civil. Los sistemas de aeronaves no tripuladas dirigidas por control remoto clase I categoría mini ala fija tipo A, por su alcance, autonomía y capacidad de carga facilitarán estas necesidades operativas mediante la captación y posterior envío de información apropiada en tiempo real a las unidades desplegadas, con un control total tanto sobre los sensores que llevan a cabo tales funciones como de las aeronaves desde estaciones en tierra, por parte de los operadores de los sistemas. Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato para la obtención de un sistema de navegación en servidor y un receptor aeronáutico Galileo dotados de capacidad de alta precisión. Este contrato, por un valor estimado de 27.418.440 euros y con una duración hasta el 30 de noviembre de 2028, tiene como finalidad dar cumplimiento al Documento de Necesidad Operativa aprobado por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) en 2018, en el que se recoge la necesidad de implantar en las Fuerzas Armadas la capacidad de navegación por satélite mediante la señal de Servicio Público Regulado del sistema Galileo. Este sistema dotará a las Fuerzas Armadas de la capacidad de navegación por satélite en plataformas navales, terrestres y aéreas.

Compartir nota: Guardar Nuevo