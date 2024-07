El PSOE reprocha a Feijóo que pretenda ser voz autorizada de centro mientras mantiene pactos con Vox

El PSOE ha recriminado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que trate de alzarse como una voz autorizada del centro, después de las elecciones legislativas francesas de este domingo, mientras mantiene pactos con Vox y le acusan de sumarse al discurso de rechazo a la ultraderecha "en el último minuto". Los socialistas replican a Feijóo que en la noche del domingo, tras conocer el resultado de los comicios, apeló a la unión del "centro político" para evitar que los extremistas dirijan el futuro de Europa. Así lo indica el PSOE en un comunicado que cuestiona a Feijóo si "en la batalla de Los Republicanos" el partido hermano del PP en Francia, se sitúa junto a Eric Ciotti, líder del partido que fue expulsado del mismo por abir la puerta a un acuerdo con la extrema derecha para las legislativas o con quienes le echaron. Una decisión que fue suspendida por la Justicia. LA LISTA MÁS VOTADA Además, los socialistas le echan en cara mantener pactos con Vox, partido que ya se ha sumado al grupo parlamentario en la Eurocámara en el que se encuentra el primer ministro húngaro, Victor Orban, y por tanto se encuentran más a la derecha que la formación de Le Pen, que todavía no había dado el paso. Sin embargo, este mismo lunes se ha confirmado que el partido Agrupación Nacional también abandona el grupo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y se suma al de Orbán. En la misma línea, consideran que Feijóo no está defendiendo que gobierne la lista más votada en Francia y pide que esas fuerzas "centristas" que "han perdido las elecciones" lleguen a un acuerdo para el bienestar del país. Por el contrario, señalan, en España el PP considera que "si no gobierna el que gana, es un gobierno ilegítimo". "¿A quién se refiere Feijóo cuando habla de fuerzas "centristas"? ¿Es Eric Ciotti, elegido finalmente en Los Alpes Marítimos como diputado en coalición con la ultraderecha, un centrista? ¿Dónde se sitúa el PP de Feijóo en la batalla de Los Republicanos franceses? ¿Con Ciotti, o con quienes le expulsaron del partido por blanquear a la ultraderecha", cuestionan. MARÍA JESÚS MONTERO En la misma línea, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, se apuntaron al discurso del freno a la ultraderecha anoche "en el último minuto" mientras que los socialistas están "absolutamente identificados" con ese discurso. En ese sentido, la 'número dos' del Gobierno y del PSOE ha echado en cara a Núñez Feijóo que haya formado gobiernos autonómicos y locales con la ultraderecha de Vox "en todos los lugares donde han sumado". También le ha acusado de abrirles las puertas de las instituciones y así blanquear una ideología que a su juicio "atenta contra la igualdad".

