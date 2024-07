El Gobierno reitera, tras la cumbre independentista en Waterloo, que los catalanes quieren una "nueva etapa" con Illa

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha insistido este lunes en que las únicas dos opciones en Cataluña son un Gobierno encabezado por Salvador Illa (PSC) o la repetición electoral, después de la cumbre independentista celebrada el fin de semana en Waterloo en la que participaron dirigentes de Junts y ERC y otras entidades soberanistas. A su juicio los catalanes han pedido "cerrar una etapa y abrir una nueva" con el "único gobierno posible" liderado por el PSC. Al ser interrogada sobre si le preocupan los movimientos que se puedan estar produciendo en el independentismo, que puedan frustrar una investidura de Illa o la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, la portavoz ha pedido "paciencia" y ha señalado que todavía quedan días para continuar con esa negociación. Alegría fue cuestionada a este respecto después de que este domingo se reunieran representantes de Junts, ERC, Òmnium Cultural, Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República en Waterloo (Bélgica), donde el expresidente catalán Carles Puigdemont instaló su residencia tras huir de España para evitar las consecuencias judiciales del procès. La fecha límite para una investidura en el Parlament es el 25 de agosto y si ese día no hay un candidato que reúna los apoyos necesarios habría que celebrar nuevas elecciones autonómicas el domingo 13 de octubre. Alegría reitera que si Illa no es presidente habrá "bloqueo" y por tanto repetición electoral. No obstante, dice que hay que tener paciencia, respetar los plazos establecidos y defiende que la negociación tiene que abocar "en lo que los catalanes han pedido", es decir, "cerrar una etapa y abrir una nueva con el único gobierno posible liderado por Illa".

Compartir nota: Guardar Nuevo