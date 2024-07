Sabrià dimite como viceconseller tras los carteles de Maragall aunque niega su implicación

El viceconseller de Estrategia y Comunicación de la Generalitat en funciones y exvicesecretario de Comunicación de ERC, Sergi Sabrià, ha dimitido de su cargo en el Govern tras la polémica por los carteles difamatorios contra el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall y su hermano, el exlíder de los republicanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, y la enfermedad de Alzheimer y que salieron de las filas de los propios republicanos: "No lo hago por que sea culpable de nada". Así se ha pronunciado en rueda de prensa este jueves, después de que la dirección de ERC abriese una investigación interna por el caso de estos carteles, y ha asegurado que dimite porque es "la mejor aportación a un proyecto" como ERC. "Hoy me marcho para no servir de distracción para los temas que esta organización debe afrontar, poder volver a iniciar nuevo ciclo ganador", ha subrayado Sabrià, que ha añadido que su salida puede rebajar la tensión en el partido, que asegura que es lo que algunos buscan desde hace mucho tiempo. (HABRÁ AMPLIACIÓN)

